С утра россияне обстреливают Купянщину: есть пострадавший, горел дом (фото)

Армия РФ 19 марта уже дважды ударила по Купянскому району на Харьковщине.

В частности, по данным Харьковской областной прокуратуры, около 8:30 FVP-дрон врага попал по частному жилому сектору в селе Куриловка. Взрывное ранение получил 54-летний мужчина. Его госпитализировали.

Кроме этого, утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск. Горел жилой дом. Без пострадавших.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что около 9:00 в результате артудара по Купянску произошел пожар в частном домовладении на площади около 100 м. кв. По данным ГСЧС Украины, возгорание тушили девять спасателей, две единицы техники и медицинский расчет ГСЧС.