С утра россияне обстреливают Купянщину: есть пострадавший, горел дом (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Армия РФ 19 марта уже дважды ударила по Купянскому району на Харьковщине.
В частности, по данным Харьковской областной прокуратуры, около 8:30 FVP-дрон врага попал по частному жилому сектору в селе Куриловка. Взрывное ранение получил 54-летний мужчина. Его госпитализировали.
Кроме этого, утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск. Горел жилой дом. Без пострадавших.
Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что около 9:00 в результате артудара по Купянску произошел пожар в частном домовладении на площади около 100 м. кв. По данным ГСЧС Украины, возгорание тушили девять спасателей, две единицы техники и медицинский расчет ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянщина, обстрел, пострадавший, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 19 марта уже дважды ударила по Купянскому району на Харьковщине.".