Есть погибшая, раненные и разрушения: целый день накануне РФ била по Купянщине
О том, что в течение прошлых суток РФ терроризировала Купянский район, сообщил в утренней сводке за 19 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.
Обстрелы Купянского района начались накануне с 07:00. По Великобурлукской громаде попал FPV-дрон, повреждена хозпостройка.
«13:15 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Шиповатое. В результате обстрела, предварительно из РСЗО, зафиксировано попадание в частный дом, поврежден соседний дом, линии электропередач. Повреждения получили складское помещение гражданского предприятия, 2 автомобиля, 3 трактора», – пишет Синегубов.
Уже вечером, в 16:50, прилетело по Кондрашовке. Вражеский FPV-дрон попал по служебному авто. Как оказалось, машина принадлежала коммунальному предприятию. В результате удара погибла 45-летняя женщина, еще двое людей ранены, напомнил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в течение прошлых суток РФ терроризировала Купянский район, сообщил в утренней сводке за 19 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".