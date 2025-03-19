Враг активизировался на Харьковском направлении, за сутки было десять атак

О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали утром 19 марта в Генштабе ВСУ.

На севере Харьковском области враг безуспешно атаковал позиции СОУ десять раз в районе Волчанска.

Тем временем на Купянщине состоялось пять боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово», – передают в ГШ.

Также в течение минувших суток враг сбросил авиабомбы на Казачью Лопань.

Потери врага, по информации Генштаба, на сегодняшний день следующие: