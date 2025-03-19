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Враг активизировался на Харьковском направлении, за сутки было десять атак

Украина 08:09   19.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг активизировался на Харьковском направлении, за сутки было десять атак

О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали утром 19 марта в Генштабе ВСУ.

На севере Харьковском области враг безуспешно атаковал позиции СОУ десять раз в районе Волчанска.

Тем временем на Купянщине состоялось пять боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово», – передают в ГШ.

Также в течение минувших суток враг сбросил авиабомбы на Казачью Лопань.

Потери врага, по информации Генштаба, на сегодняшний день следующие:

Читайте также: О чем соврали россияне, отчитываясь о ситуации на Купянском направлении – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 08:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали утром 19 марта в Генштабе ВСУ. ".