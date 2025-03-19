Враг активизировался на Харьковском направлении, за сутки было десять атак
О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали утром 19 марта в Генштабе ВСУ.
На севере Харьковском области враг безуспешно атаковал позиции СОУ десять раз в районе Волчанска.
Тем временем на Купянщине состоялось пять боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово», – передают в ГШ.
Также в течение минувших суток враг сбросил авиабомбы на Казачью Лопань.
Потери врага, по информации Генштаба, на сегодняшний день следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали утром 19 марта в Генштабе ВСУ. ".