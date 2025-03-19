Ворог активізувався на Харківському напрямку, за добу було десять атак
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли вранці 19 березня у Генштабі ЗСУ.
На півночі Харківської області ворог марно атакував позиції СОУ десять разів у районі Вовчанська.
Тим часом на Куп’янщині відбулося п’ять боїв.
“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове”, – передають у ГШ.
Також протягом минулої доби ворог скинув авіабомби на Козачу Лопань.
Втрати ворога, за інформацією Генштабу, на сьогодні такі:
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли вранці 19 березня у Генштабі ЗСУ.".