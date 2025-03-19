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Ворог активізувався на Харківському напрямку, за добу було десять атак

Україна 08:09   19.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог активізувався на Харківському напрямку, за добу було десять атак

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли вранці 19 березня у Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківської області ворог марно атакував позиції СОУ десять разів у районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янщині відбулося п’ять боїв.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове”, – передають у ГШ.

Також протягом минулої доби ворог скинув авіабомби на Козачу Лопань.

Втрати ворога, за інформацією Генштабу, на сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли вранці 19 березня у Генштабі ЗСУ.".