Є загибла, поранені й руйнування: цілий день напередодні РФ била по Куп’янщині

Про те, що протягом минулої доби РФ тероризувала Куп’янський район, повідомив у ранковому зведенні за 19 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Куп’янського району почалися напередодні о 07:00. По Великобурлуцькій громаді влучив FPV-дрон, пошкоджена господарська споруда.

“13:15 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Шипувате. Внаслідок обстрілу, попередньо з РСЗВ, зафіксовано влучання в приватний будинок, пошкоджено сусідній будинок, лінії електропередач. Пошкоджень зазнало складське приміщення цивільного підприємства, 2 автомобілі, 3 трактори”, – пише Синєгубов.

Вже ввечері, о 16:50, прилетіло по Кіндрашівці. Ворожий FPV-дрон вгатив по службовому авто. Як виявилось, машина належала комунальному підприємству. Внаслідок удару загинула 45-річна жінка, ще двоє людей поранені, нагадав Синєгубов.