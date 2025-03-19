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Є загибла, поранені й руйнування: цілий день напередодні РФ била по Куп’янщині

Події 08:42   19.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Є загибла, поранені й руйнування: цілий день напередодні РФ била по Куп’янщині Скріншот

Про те, що протягом минулої доби РФ тероризувала Куп’янський район, повідомив у ранковому зведенні за 19 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Куп’янського району почалися напередодні о 07:00. По Великобурлуцькій громаді влучив FPV-дрон, пошкоджена господарська споруда.

“13:15 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ,  с. Шипувате. Внаслідок обстрілу, попередньо з РСЗВ, зафіксовано влучання в приватний будинок, пошкоджено сусідній будинок, лінії електропередач. Пошкоджень зазнало складське приміщення цивільного підприємства, 2 автомобілі, 3 трактори”, – пише Синєгубов.

Вже ввечері, о 16:50, прилетіло по Кіндрашівці. Ворожий FPV-дрон вгатив по службовому авто. Як виявилось, машина належала комунальному підприємству. Внаслідок удару загинула 45-річна жінка, ще двоє людей поранені, нагадав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що протягом минулої доби РФ тероризувала Куп’янський район, повідомив у ранковому зведенні за 19 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".