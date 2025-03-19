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Новости Харькова – главное за 19 марта: как прошла ночь

Украина 07:07   19.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 19 марта: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Ночью беспилотники атаковали Харьковщину, россияне запускали баллистику

В 20:15 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога, которая длилась весь вечер. Традиционно, ее объявили из-за угрозы применения БпЛА. 

Вскоре Воздушные силы предупредили о пусках баллистики – под угрозой оказались все регионы, где объявлена тревога. В том числе и Харьковщина.

Беспилотники атаковали регион весь вечер и после полуночи, постоянно меняя курс. А в 01:43 защитники неба предупредили об угрозе и для Харькова. 

Отбой тревоги прозвучал в 01:47. Целую ночь угроз для Харькова и области больше не фиксировали.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 07:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".