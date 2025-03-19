Новости Харькова – главное за 19 марта: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:07
Ночью беспилотники атаковали Харьковщину, россияне запускали баллистику
В 20:15 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога, которая длилась весь вечер. Традиционно, ее объявили из-за угрозы применения БпЛА.
Вскоре Воздушные силы предупредили о пусках баллистики – под угрозой оказались все регионы, где объявлена тревога. В том числе и Харьковщина.
Беспилотники атаковали регион весь вечер и после полуночи, постоянно меняя курс. А в 01:43 защитники неба предупредили об угрозе и для Харькова.
Отбой тревоги прозвучал в 01:47. Целую ночь угроз для Харькова и области больше не фиксировали.
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".