Новости Харькова – главное за 19 марта: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Ночью беспилотники атаковали Харьковщину, россияне запускали баллистику

В 20:15 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога, которая длилась весь вечер. Традиционно, ее объявили из-за угрозы применения БпЛА.

Вскоре Воздушные силы предупредили о пусках баллистики – под угрозой оказались все регионы, где объявлена тревога. В том числе и Харьковщина.

Беспилотники атаковали регион весь вечер и после полуночи, постоянно меняя курс. А в 01:43 защитники неба предупредили об угрозе и для Харькова.

Отбой тревоги прозвучал в 01:47. Целую ночь угроз для Харькова и области больше не фиксировали.