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«Один из самых больших обменов». Домой вернулись и защитники Харьковщины

Общество 16:28   19.03.2025
Виктория Яковенко
«Один из самых больших обменов». Домой вернулись и защитники Харьковщины Фото: Владимир Зеленский

В Украину вернулись 175 украинцев из российского плена. Еще 22 защитника — дома благодаря мероприятиям вне обмена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет предоставлена ​​необходимая медицинская и психологическая помощь. Это один из самых больших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые сражались за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы», — написал президент.

Он уточнил, что эти бойцы защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на «Азовстале», в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.

«Благодарю нашу команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами, за эту важную работу, за результаты, которые дают надежду. И мы благодарны всем нашим партнерам, особенно Объединенным Арабским Эмиратам, за то, что сегодняшний обмен стал возможным», — добавил Зеленский.

вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 16:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину вернулись 175 украинцев из российского плена. Еще 22 защитника — дома благодаря мероприятиям вне обмена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".