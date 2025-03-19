«Один из самых больших обменов». Домой вернулись и защитники Харьковщины
В Украину вернулись 175 украинцев из российского плена. Еще 22 защитника — дома благодаря мероприятиям вне обмена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь. Это один из самых больших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые сражались за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы», — написал президент.
Он уточнил, что эти бойцы защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на «Азовстале», в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.
«Благодарю нашу команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами, за эту важную работу, за результаты, которые дают надежду. И мы благодарны всем нашим партнерам, особенно Объединенным Арабским Эмиратам, за то, что сегодняшний обмен стал возможным», — добавил Зеленский.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Владимир зеленский, обмен, украинцы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 16:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину вернулись 175 украинцев из российского плена. Еще 22 защитника — дома благодаря мероприятиям вне обмена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".