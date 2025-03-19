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«Один із найбільших обмінів». Додому повернулись і захисники Харківщини

Суспільство 16:28   19.03.2025
Вікторія Яковенко
«Один із найбільших обмінів». Додому повернулись і захисники Харківщини Фото: Володимир Зеленський

В Україну повернулися 175 українців з російського полону. Ще 22 захисники – вдома завдяки заходам поза обмінами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога. Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби», – написав президент.

Він уточнив, що ці бійці захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

«Дякую нашій команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами, за цю важливу роботу, за результати, які дають надію. І ми вдячні всім нашим партнерам, особливо Об’єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим», – додав Зеленський.

вернулись из плена
Фото: Володимир Зеленський
вернулись из плена
Фото: Володимир Зеленський
вернулись из плена
Фото: Володимир Зеленський
вернулись из плена
Фото: Володимир Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 16:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну повернулися 175 українців з російського полону. Ще 22 захисники – вдома завдяки заходам поза обмінами, повідомив президент України Володимир Зеленський.".