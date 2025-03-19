«Один із найбільших обмінів». Додому повернулись і захисники Харківщини
В Україну повернулися 175 українців з російського полону. Ще 22 захисники – вдома завдяки заходам поза обмінами, повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога. Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби», – написав президент.
Він уточнив, що ці бійці захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.
«Дякую нашій команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами, за цю важливу роботу, за результати, які дають надію. І ми вдячні всім нашим партнерам, особливо Об’єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим», – додав Зеленський.
Читайте також: Коваленко: СОУ стримують РФ біля Западного та Дворічної, проте є «але»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Владимир зеленский, обмен, украинцы, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Один із найбільших обмінів». Додому повернулись і захисники Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 16:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну повернулися 175 українців з російського полону. Ще 22 захисники – вдома завдяки заходам поза обмінами, повідомив президент України Володимир Зеленський.".