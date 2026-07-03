Live

Українців попереджають: росіяни видають себе за працівників СБУ

Суспільство 12:18   03.07.2026
Вікторія Яковенко
Українців попереджають: росіяни видають себе за працівників СБУ Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила спецслужби РФ на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором». Зокрема, росіяни видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини.

За даними силовиків, лише протягом цього року викрили десятки подібних вербувальних спроб. Під час таких операцій спецслужби РФ: телефонують чи пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів, використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами (наприклад, за нібито «купівлю медичних препаратів на російських сайтах»), вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень, схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок СОУ тощо.

«Однією із найпоширеніших практик ворога є розсилання фейкових повісток із «викликом на допит» до СБУ. Для переконливості у ці «документи» додають підроблені підписи високопосадовців Служби. Після цього людей починають шантажувати. Росіяни переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість – очікують від них виконання певних завдань», – зазначили в СБУ.

Відео: СБУ

Встановлено, що завербованих людей змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій.

«Іноді для «уникнення» тюремного ув’язнення російські куратори вимагають від потерпілих гроші: зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур’єра, нібито для «перевірки автентичності», – додали правоохоронці.

Українців закликали бути пильними. Якщо до вас звертаються із такими «пропозиціями» слід повідомляти одразу про це СБУ.

Читайте також: У телеграмі обіцяють виплату від Червоного Хреста: у ЦПД заявили про фейк

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

На Харківщині знайшли чоловіка, який «замінував» автовокзал – поліція
На Харківщині знайшли чоловіка, який «замінував» автовокзал – поліція
03.07.2026, 12:34
Каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців – прокуратура
Каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців – прокуратура
03.07.2026, 10:21
Намагаються лізти з усіх боків – Трегубов про ситуацію в районі Козачої Лопані
Намагаються лізти з усіх боків – Трегубов про ситуацію в районі Козачої Лопані
03.07.2026, 10:01
Без світла у вихідні будуть мешканці двох районів Харкова: адреси
Без світла у вихідні будуть мешканці двох районів Харкова: адреси
03.07.2026, 11:05
Новини Харкова – головне 3 липня: активізація на фронті, “приліт” БпЛА
Новини Харкова – головне 3 липня: активізація на фронті, “приліт” БпЛА
03.07.2026, 12:17
Сьогодні 3 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 липня 2026: яке свято та день в історії
03.07.2026, 06:00

Новини за темою:

03.07.2026
Не заплатили 73 млн грн податків: фермерів підозрюють у махінаціях із ПДВ
01.07.2026
У телеграмі обіцяють виплату від Червоного Хреста: у ЦПД заявили про фейк
01.07.2026
Українські БпЛА вдарили по ангарах із винищувачами РФ у Криму
29.06.2026
Різноробочий хотів знищити важливе обладнання УЗ на Харківщині – СБУ
26.06.2026
10 тис. доларів за фіктивну інвалідність: силовики викрили військового лікаря


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Українців попереджають: росіяни видають себе за працівників СБУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 12:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Контррозвідка Служби безпеки України викрила спецслужби РФ на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором».".