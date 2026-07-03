Українців попереджають: росіяни видають себе за працівників СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила спецслужби РФ на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором». Зокрема, росіяни видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини.

За даними силовиків, лише протягом цього року викрили десятки подібних вербувальних спроб. Під час таких операцій спецслужби РФ: телефонують чи пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів, використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами (наприклад, за нібито «купівлю медичних препаратів на російських сайтах»), вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень, схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок СОУ тощо.

«Однією із найпоширеніших практик ворога є розсилання фейкових повісток із «викликом на допит» до СБУ. Для переконливості у ці «документи» додають підроблені підписи високопосадовців Служби. Після цього людей починають шантажувати. Росіяни переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість – очікують від них виконання певних завдань», – зазначили в СБУ.

Відео: СБУ

Встановлено, що завербованих людей змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій.

«Іноді для «уникнення» тюремного ув’язнення російські куратори вимагають від потерпілих гроші: зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур’єра, нібито для «перевірки автентичності», – додали правоохоронці.

Українців закликали бути пильними. Якщо до вас звертаються із такими «пропозиціями» слід повідомляти одразу про це СБУ.