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Украинцев предупреждают: россияне выдают себя за работников СБУ

Общество 12:18   03.07.2026
Виктория Яковенко
Украинцев предупреждают: россияне выдают себя за работников СБУ Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила спецслужбы РФ на массовых попытках завербовать украинцев «под чужим флагом». В частности, россияне выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов и под разными предлогами заставляют готовить поджоги, теракты или другие преступления.

По данным силовиков, только в этом году разоблачили десятки подобных вербовочных попыток. Во время таких операций спецслужбы РФ: звонят по телефону или пишут людям в мессенджеры и представляются сотрудниками СБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов, используют клиентские базы онлайн-магазинов для получения персональных данных, шантажируют уголовной ответственностью под вымышленными поводами (например, за якобы «покупку медицинских препаратов на российских сайтах», требуют деньги за закрытие несуществующих уголовных производств, склоняют к поджогам админзданий, автомобилей СОУ и т.д.

«Одна из самых распространенных практик врага — рассылка фейковых повесток с «вызовом на допрос» в СБУ. Для убедительности в эти «документы» добавляют поддельные подписи чиновников Службы. После этого людей начинают шантажировать. Россияне убеждают своих жертв, что могут помочь с закрытием соответствующего уголовного производства, но ожидают от них выполнения определенных задач», — отметили в СБУ.

Видео: СБУ

Установлено, что завербованных людей заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести пакет с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство.

«Иногда для избежания тюремного заключения российские кураторы требуют от пострадавших деньги: обычно просят перечислить средства на реквизиты врага или же передать наличными через курьера, якобы для «проверки подлинности», — добавили правоохранители.

Украинцев призывали быть бдительными. Если к вам обращаются с такими «предложениями», следует сообщать сразу об этом СБУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 12:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила спецслужбы РФ на массовых попытках завербовать украинцев «под чужим флагом».".