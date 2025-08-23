Live
  • Сб 23.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)

Общество 12:06   23.08.2025
Виктория Яковенко
В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото) Фото: Олег Синегубов

23 августа, в День Государственного флага Украины, подняли самый большой флаг Харьковщины.

Как сообщил глава ХОВА Олега Синегубова, торжественное поднятие флага состоялось совместно с военными и ветеранами.

На мероприятии присутствовали глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко, глава ХОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов, глава Нацполиции Харьковщины Петр Токарь и руководитель облпрокуратуры Амил Омаров.

«Символ нашей борьбы, веры и Победы Украины!», — написал Синегубов.

День флага в Харькове
Фото: Олег Синегубов
День флага в Харькове
Фото: Олег Синегубов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня важный день – день одной из наших наиболее сильных эмоций – ощущение, которое бывает, когда ты дома или когда узнаешь своих и свое.

«Именно этот флаг – это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Этот флаг – цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Этот флаг символизирует самое дорогое для сотен тысяч наших воинов – мужчин и женщин со всей нашей Украины, которые защищают не только то или иное отдельное направление, не только Волчанск или Доброполье, а всю нашу Украину и, рискуя своей жизнью, борются за право на жизнь для всего нашего государства», — написал Зеленский.

Читайте также: «Любовь к Харькову – безгранична» — Терехов поздравил жителей с Днем города

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
22.08.2025, 18:51
Новости Харькова — главное за 23 августа: День города, нападение на мать воина
Новости Харькова — главное за 23 августа: День города, нападение на мать воина
23.08.2025, 12:13
«Думала, что это мой конец»: на пожилую мать воина ВСУ напали на Харьковщине
«Думала, что это мой конец»: на пожилую мать воина ВСУ напали на Харьковщине
23.08.2025, 10:04
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
21.08.2025, 21:34
«Любовь к Харькову – безгранична» — Терехов поздравил жителей с Днем города 📹
«Любовь к Харькову – безгранична» — Терехов поздравил жителей с Днем города 📹
23.08.2025, 09:16
Что угрожает приграничью Харьковщины: Задоренко обратился к жителям
Что угрожает приграничью Харьковщины: Задоренко обратился к жителям
23.08.2025, 13:27

Новости по теме:

13:33
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
15:03
Новый обмен: из плена РФ вернулись военные и гражданские – Зеленский
14:46
«Важный шаг»: Зеленский подписал закон №9549 – реакция громад Харьковщины
16:25
Зеленский в Харькове посетил раненых воинов (видео)
15:32
Зеленский заявил, что согласовал законопроект о независимости САП и НАБУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа, в День Государственного флага Украины, подняли самый большой флаг Харьковщины.".