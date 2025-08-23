В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)
23 августа, в День Государственного флага Украины, подняли самый большой флаг Харьковщины.
Как сообщил глава ХОВА Олега Синегубова, торжественное поднятие флага состоялось совместно с военными и ветеранами.
На мероприятии присутствовали глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко, глава ХОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов, глава Нацполиции Харьковщины Петр Токарь и руководитель облпрокуратуры Амил Омаров.
«Символ нашей борьбы, веры и Победы Украины!», — написал Синегубов.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня важный день – день одной из наших наиболее сильных эмоций – ощущение, которое бывает, когда ты дома или когда узнаешь своих и свое.
«Именно этот флаг – это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Этот флаг – цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Этот флаг символизирует самое дорогое для сотен тысяч наших воинов – мужчин и женщин со всей нашей Украины, которые защищают не только то или иное отдельное направление, не только Волчанск или Доброполье, а всю нашу Украину и, рискуя своей жизнью, борются за право на жизнь для всего нашего государства», — написал Зеленский.
