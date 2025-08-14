Новый обмен: из плена РФ вернулись военные и гражданские – Зеленский

Из плена РФ в Украину удалось вернуть 84 человека — 33 воина и 51 гражданский.

«Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация. Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто содержался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных – защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленников», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что освободить удалось гражданских и военных украинцев, задержанных на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней.

«Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них – учительница начальной школы. Среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. Тогда ему было всего 18 лет. Кроме гражданских, домой возвращаются также защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы. Из неволи удалось вызволить 10 офицеров. Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, удерживавшихся в неволе с марта и апреля 2022 года», — отметили в штабе.

Читайте также: Пленный оккупант получил пожизненное за расстрел гражданских под Купянском