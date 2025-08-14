Пленный оккупант получил пожизненное за расстрел гражданских под Купянском

В Харьковской области приговорили оккупанта. Правоохранители доказали, что он расстрелял двух жителей региона.

Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в октябре 2024 года Силы обороны взяли фигуранта в плен во время боев на Купянском направлении.

«Речь идет о 21-летнем российском рецидивисте Артеме Куликове, который воевал в должности стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии рф. В ряды вооруженных сил страны-агрессора он мобилизовался в конце августа 2024 прямо из Нижегородской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи», — рассказали правоохранители.

По данным СБУ, мужчину отправили на восточный фронт атаковать позиции украинских войск в приграничных районах Харьковщины.

«При попытках захвата одного из поселков Купянского района Куликов вместе с сообщником заключил в тюрьму двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий. Оккупанты пытались «выбить» из пострадавших информацию о местах дислокации Сил обороны. Не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин. В результате огневого поражения оба пострадавших погибли на месте», — установили в СБУ.

На допросе оккупант дал обличительные показания на своих командиров, отдающих приказы на убийство гражданских, отметили правоохранители.

Суд признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК). Ему назначили пожизненное лишение свободы, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.