На Харьковщине приговорили подполковника РФ: какие приказы отдавал
Заочно приговор получил оккупант, который отдавал приказы задерживать жителей Харьковщины.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, речь идет о Валерии Буслове. 48-летний подполковник ВС РФ по прозвищу «Гранит» до начала полномасштабной войны был военным комендантом Калининградского гарнизона ВС РФ, а в марте 2022 года – незаконно назначен военным комендантом в городе Балаклея.
«Находясь на этой должности «Гранит» подписал ряд приказов и инструкций по военной комендатуре, которым разрешил российским военнослужащим проводить незаконные задержания гражданского населения. В этих документах отмечались различные основания для задержания украинцев, например: участие в зоне АТО, наличие родственников-военных, проукраинская позиция, подозрение в корректировке огня ВСУ или просто желание оккупантов задержать местных жителей», — отметили в СБУ.
Правоохранители установили, что всех задержанных привозили в пыточную, обустроенную в помещении райотдела полиции. Там их незаконно удерживали без достаточного количества пищи и воды, в темноте, без свежего воздуха, спальных мест и минимальных санитарных условий.
«Гранит» не раз лично проводил допросы задержанных гражданских лиц, оказывая на них значительное психологическое давление, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, а также принудительной депортацией их родственников в рф. Кроме того, в его обязанности входила координация действий между военными подразделениями оккупантов и незаконными вооруженными формированиями, которые государство-агрессор привлекло к ведению войны против Украины», — рассказали правоохранители.
Суд признал Буслова виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему назначили 12 лет тюрьмы.
Сейчас осужденный скрывается на территории РФ, поэтому СБУ принимает меры, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания.
Читайте также: Возродить УССР: неокоммунистическую ячейку едва не создали на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, оккупант, окупант, приговор, СБУ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине приговорили подполковника РФ: какие приказы отдавал», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 15:30;