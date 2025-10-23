Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

На Харьковщине приговорили подполковника РФ: какие приказы отдавал

Общество 15:30   23.10.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине приговорили подполковника РФ: какие приказы отдавал Фото: Владислав Абдула

Заочно приговор получил оккупант, который отдавал приказы задерживать жителей Харьковщины.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, речь идет о Валерии Буслове. 48-летний подполковник ВС РФ по прозвищу «Гранит» до начала полномасштабной войны был военным комендантом Калининградского гарнизона ВС РФ, а в марте 2022 года – незаконно назначен военным комендантом в городе Балаклея.

«Находясь на этой должности «Гранит» подписал ряд приказов и инструкций по военной комендатуре, которым разрешил российским военнослужащим проводить незаконные задержания гражданского населения. В этих документах отмечались различные основания для задержания украинцев, например: участие в зоне АТО, наличие родственников-военных, проукраинская позиция, подозрение в корректировке огня ВСУ или просто желание оккупантов задержать местных жителей», — отметили в СБУ.

Правоохранители установили, что всех задержанных привозили в пыточную, обустроенную в помещении райотдела полиции. Там их незаконно удерживали без достаточного количества пищи и воды, в темноте, без свежего воздуха, спальных мест и минимальных санитарных условий.

«Гранит» не раз лично проводил допросы задержанных гражданских лиц, оказывая на них значительное психологическое давление, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, а также принудительной депортацией их родственников в рф. Кроме того, в его обязанности входила координация действий между военными подразделениями оккупантов и незаконными вооруженными формированиями, которые государство-агрессор привлекло к ведению войны против Украины», — рассказали правоохранители.

Суд признал Буслова виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему назначили 12 лет тюрьмы.

Сейчас осужденный скрывается на территории РФ, поэтому СБУ принимает меры, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания.

Читайте также: Возродить УССР: неокоммунистическую ячейку едва не создали на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
23.10.2025, 16:18
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
22.10.2025, 20:38
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
23.10.2025, 09:45
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
23.10.2025, 13:41
Ребенок потерялся в метро в Харькове: нашли ли его родных
Ребенок потерялся в метро в Харькове: нашли ли его родных
23.10.2025, 16:46

Новости по теме:

10.10.2025
В Харькове отменили график аварийных отключений. Где в регионе вернули свет
01.10.2025
Ракетный удар россияне по Балаклее: погибшая и 10 раненых
16.09.2025
Флаг и герб теперь имеет громада на Харьковщине: что они означают (фото)
12.09.2025
Как доказать военные преступления в судах, КМЕС консультировал на Харьковщине
21.08.2025
Жестоко пытал людей в Балаклее: россиянин «Тайсон» получил приговор


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине приговорили подполковника РФ: какие приказы отдавал», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 15:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заочно приговор получил оккупант, который отдавал приказы задерживать жителей Харьковщины.".