На Харьковщине приговорили подполковника РФ: какие приказы отдавал

Заочно приговор получил оккупант, который отдавал приказы задерживать жителей Харьковщины.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, речь идет о Валерии Буслове. 48-летний подполковник ВС РФ по прозвищу «Гранит» до начала полномасштабной войны был военным комендантом Калининградского гарнизона ВС РФ, а в марте 2022 года – незаконно назначен военным комендантом в городе Балаклея.

«Находясь на этой должности «Гранит» подписал ряд приказов и инструкций по военной комендатуре, которым разрешил российским военнослужащим проводить незаконные задержания гражданского населения. В этих документах отмечались различные основания для задержания украинцев, например: участие в зоне АТО, наличие родственников-военных, проукраинская позиция, подозрение в корректировке огня ВСУ или просто желание оккупантов задержать местных жителей», — отметили в СБУ.

Правоохранители установили, что всех задержанных привозили в пыточную, обустроенную в помещении райотдела полиции. Там их незаконно удерживали без достаточного количества пищи и воды, в темноте, без свежего воздуха, спальных мест и минимальных санитарных условий.

«Гранит» не раз лично проводил допросы задержанных гражданских лиц, оказывая на них значительное психологическое давление, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, а также принудительной депортацией их родственников в рф. Кроме того, в его обязанности входила координация действий между военными подразделениями оккупантов и незаконными вооруженными формированиями, которые государство-агрессор привлекло к ведению войны против Украины», — рассказали правоохранители.

Суд признал Буслова виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему назначили 12 лет тюрьмы.

Сейчас осужденный скрывается на территории РФ, поэтому СБУ принимает меры, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания.