Возродить УССР: неокоммунистическую ячейку едва не создали на Харьковщине 📷

Политика 20:24   21.10.2025
Елена Нагорная
Возродить УССР: неокоммунистическую ячейку едва не создали на Харьковщине 📷 Фото: СБУ

Ячейки сторонников Советского Союза собирались создать по заданию россиянина в восьми украинских областях, в частности Харьковской, заявили в Службе безопасности Украины.

Как информируют в СБУ, совместно с Нацполицией они сорвали этот замысел и по результатам комплексных мероприятий разоблачили в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях восьмерых человек, которые должны были создать в указанных регионах неокоммунистические ячейки и в дальнейшем использовать их для расшатывания ситуации на местах.

Силовики установили, что фигуранты действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга. Они создали собственные каналы в Telegram и TikTok, через которые подыскивали единомышленников вступить в так называемый «оргкомитет УССР». Также с помощью онлайн-платформ их администраторы распространяли советскую символику и агитировали создавать партийные ячейки.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила, что действия фигурантов были направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине. Во время обысков в их домах изъяли смартфоны и компьютерную технику.

Всем восьмерым задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям УКУ:

◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
◾️ чч. 1, 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, совершенные организованной группой с использованием средств массовой информации);
◾️ чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Читайте также: Жестоко пытали жителей Харьковщины: СБУ назвала имена оккупантов (фото)

