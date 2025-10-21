Відродити УРСР: неокомуністичний осередок ледь не створили на Харківщині 📷
Осередки прихильників Радянського Союзу збиралися створити за завданням росіянина у восьми українських областях, зокрема Харківській, заявили у Службі безпеки України.
Як інформують у СБУ, спільно з Нацполіцією вони зірвали цей задум і за результатами комплексних заходів викрили у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях вісьмох осіб, які мали створити у зазначених регіонах неокомуністичні осередки й надалі використовувати їх для розхитування ситуації на місцях.
Силовики встановили, що фігуранти діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга. Вони створили власні канали в телеграмі та тіктоці, через які підшукували однодумців вступити до так званого «оргкомітету УРСР». Також за допомогою онлайн-платформ їхні адміністратори поширювали радянську символіку та агітували до створення партійних осередків.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Під час обшуків в оселях фігурантів вилучили смартфони та комп’ютерну техніку.
Усім вісьмом затриманим повідомили про підозру за декількома статтями ККУ:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
- чч. 1, 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинені організованою групою з використанням засобів масової інформації);
- чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Фігурантам загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: новини Харкова, СБУ, СССР;
