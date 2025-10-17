Live
Жорстоко катували жителів Харківщини: СБУ назвала імена окупантів (фото)

Суспільство 15:01   17.10.2025
Вікторія Яковенко
Жорстоко катували жителів Харківщини: СБУ назвала імена окупантів (фото)

Правоохоронці ідентифікували двох військовослужбовців армії РФ, які катували жителів під час окупації Харківщини. Також опублікували фото з катівні, яку облаштували окупанти.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, йдеться про командира 27-ї механізованої бригади 1 танкової армії ЗС РФ полковника Сергія Сафонова та його підлеглого – командира бойової машини цієї ж бригади Ахмеда Дудуєва.

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
пытали жителей Харьковщины
Фото: Харківська обласна прокуратура

Встановлено, що вони входили до складу окупаційного угруповання, яке у 2022 році захопило частину Ізюмського району. За даними слідства, військові РФ викрадали та катували мирних громадян із особливою жорстокістю.

«Зокрема, на початку травня 2022 року обидва озброєні фігуранти разом з іншими окупантами викрали 40-річного офіцера поліції, який перебував поблизу бомбосховища та готував дрова для опалення. У той момент поліцейський не перебував у складі збройних формувань України, не брав участі у бойових діях, був у цивільному одязі та без зброї, тобто належав до категорії цивільних осіб», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці додали, що фігуранти зв’язали йому руки, натягли мішок на голову і відвезли до підвалу, де облаштували катівню.

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
пытали жителей Харьковщины
Фото: Харківська обласна прокуратура

Дев’ять діб потерпілого утримували без води, їжі, медичної допомоги та доступу до туалету. Його щоденно били, катували електричним струмом, підвішували за шию мотузкою, зламали обидві кістки на руці та пошкодили барабанну перетинку, зазначили в СБУ.

Встановлено, що весь час окупанти намагалися отримати від чоловіка інформацію про місцезнаходження військовослужбовців ЗСУ та правоохоронців.

Двом окупантам заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів та звичаїв війни, додали в Харківській обласній прокуратурі. Наразі фігуранти перебувають у розшуку.

Нагадаємо, раніше СБУ вже повідомляла про підозру Ахмеду Дудуєву. Як встановили правоохоронці, в травні 2022 року він розстріляв з автомата працівника паталогоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Ізюма.

Автор: Вікторія Яковенко
