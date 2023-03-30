26-річний громадянин РФ убив співробітника лікарні на Харківщині – СБУ

У СБУ заявили, що ідентифікували чергового військового злочинця з РФ, який з автомата розстріляв беззбройного мешканця Ізюма.

“7 травня озброєний військовослужбовець зс рф зайшов до приміщення паталогоанатомічного відділення Центральної міської лікарні м. Ізюм. У приміщенні знаходились троє працівників лікарні, одягнуті у цивільний одяг та без жодної зброї. Військовослужбовець розпочав розмову під час якої один із присутніх пояснив, що перебування збройних сил рф на території України незаконне. Після цього зловмисник почав вести себе агресивно та демонструвати свою зверхність“, – повідомив подробиці злочину спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

СБУ встановила особу цього окупанта, а також усі обставини злочину.

“Воєнним злочинцем виявився 26-річний громадянин росії, військовослужбовець за контрактом військової частини 61899, мешканець республіки дагестан Ахмед Дудуєв. Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів на Харківщині“, – зазначив Абдула.

Дудуєву заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

“Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України”, – пояснив речник СБУ.

Історію загибелі судмедексперта з Ізюма Федора Здебського раніше описувала “Українська правда”.

Колега загиблого, співробітниця моргу Валентина, розповіла, що “військовий чеченської національності” зайшов до них на роботу та представився Ахмедом, заявив, що він – “племінник Кадирова”. А потім вимагав дати йому на якийсь час автомобіль, який стояв біля будівлі. Машина належала Здебському. З цього почалася розмова, в процесі якої судмедексперт заявив окупанту, що армія РФ прийшла на чужу землю. Коли конфлікт розжарився, Ахмед спочатку став стріляти в стелю, потім – бити цивільного, а потім вистрілив у нього чотири рази – у шию та живіт.