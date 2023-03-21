25-річний москвич розстріляв із кулемета подружжя в авто на Харківщині (відео)

Поліція та прокуратура встановили підозрюваного у військовому злочині, який стався на Харківщині влітку 2022 року. Москвич похвалився розстрілом дружині, а та запитала: “хохла вбив?”

З 30-міліметрового кулемета стріляли російські окупанти по автівці “Мазда” на Харківщині. На цивільному авто в районі села Велика Комишуваха подружжя їхало до Бахмута – евакуювати літніх батьків. Вражаюче, але подружжя вижило. Жінку вивели з місця обстрілу українські військові – за допомогою дрону. Історія сталася 23 червня 2022 року.

“Саме в цьому місці в той час українські військові проводили аеророзвідку із застосуванням дронів. Оператор дрону, побачивши, що військові Російської Федерації розстрілюють цивільне населення, наблизив свій дрон майже впритул до автівки та рухами намагався показати цивільним напрямок безпечної евакуації. Коли він зрозумів, що подружжя не реагує на рухи дрону, він повернув дрон до місця дислокації, після чого на дрон помістив записку із надписом: “Іди за мною” та направив його до місця розстрілу цивільної автівки. Коли дрон підлетів до автомобіля “Мазда”, жінка побачила на ньому записку, вона зрозуміла, що це єдиний спосіб порятунку, після чого послідувала в напрямку руху дрону та дісталася позицій українських військових, які були близько в двох кілометрах від місця розстрілу автомобіля“,– розповів прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Жінка врятувалася, її чоловік залишився в машині. Він був весь у крові та непритомний. Тому коли на місце свого злочину з’явилися самі російські військові, вони вирішили, що їхня жертва мертва.

“Перенесли його тіло з дороги та скинули в траншею. У ній чоловік пролежав близько 30 годин. Коли він прийшов до тями, незважаючи на осколкові поранення, набрався сил та пішов у напрямку, протилежному місцю дислокації російських військових. Через деякий час він дійшов до позицій українських військових – і таким чином був врятований“, – повідомив Фільчаков подробиці подій.

Слідче управління поліції Харківщини розкрило цей злочин і з’ясувало, хто ж із російських окупантів впритул стріляв по цивільних. Військовий примудрився самостійно зізнатися у злочині – у розмові з дружиною. Розмову перехопили. Дружина при цьому анітрохи не здивувалася “подвигам освободителя”, лише уточнила: “хохла вбив?”

Усі подробиці цієї історії зібрали по крихтах слідчі. У тому числі – видобули відео з українського дрону, на якому зафіксовано розстріл авто.

“Я особисто зателефонував військовослужбовцеві, який заявив про цей злочин. Я довго не міг з ним поспілкуватися, оскільки він був під Бахмутом, але, коли зміг, він повідомив, що є відео з квадрокоптера. Згодом ми отримали доступ до цього відео, і це особисто нас шокувало”, – поділився начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Поліцейські почали аналізувати соцмережі, з’ясовуючи, хто з військових РФ перебував на той момент на місці злочину. До процесу підключили кіберполіцію.

“Головне – нам потрібно було встановити російського військового, який розстріляв цивільний автомобіль і скоїв військовий злочин. Підключили кіберполіцію, яка допомогла встановити цього злочинця. Він із міста Москва, старший лейтенант, командир першої мотострілецької роти 15-го мотострілецького полку 22-ї мотострілецької першої танкової армії Західного військового округу РФ. Його звуть Кєржаєв Клим”, – заявив Болвінов.

Заочно військовому злочинцю повідомили про підозру.