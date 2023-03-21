25-летний москвич расстрелял из пулемета супругов в авто на Харьковщине(видео)

Полиция и прокуратура установили подозреваемого в военном преступлении, которое случилось в Харьковской области летом 2022 года. Москвич похвастался произведенным расстрелом жене, а та спросила: «хохла убил?»

Из 30-миллиметрового пулемета стреляли российские оккупанты по автомобилю «Мазда» на Харьковщине. На гражданском авто в районе села Великая Камышеваха супруги ехали в Бахмут — эвакуировать пожилых родителей. Поразительно, но пора выжила. Женщину вывели с места обстрела украинские военные — с помощью дрона. История случилась 23 июня 2022 года.

«Именно в этом месте в то время украинские военные проводили аэроразведку с применением дронов. Оператор дрона, увидев, что военные Российской федерации расстреливают гражданское население, приблизил свой дрон почти вплотную к автомобилю и пытался показать гражданским направление безопасной эвакуации. Когда он понял, что супруги не реагируют на движения дрона, он вернул дрон к месту дислокации, после чего на дрон поместил записку с надписью: «Иди за мной» — и направил его к месту расстрела гражданского автомобиля. Когда дрон подлетел к автомобилю «Мазда», женщина увидела на нем записку, она поняла, что это единственный способ спасения, после чего последовала в направлении движения дрона и добралась к позициям украинских военных, которые находились на расстоянии около двух километров от места расстрела автомобиля», — рассказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Женщина спаслась, в ее муж остался в машине. Он был весь в крови и без сознания. Поэтому, когда на место своего преступления явились сами российские военные, они решили, что их жертва мертва.

«Перенесли его тело с дороги и сбросили в траншею. В ней мужчина пролежал около 30 часов. Когда он очнулся, несмотря на осколочные ранения, он набрался сил и пошел в направлении, противоположном месту дислокации русских военных. Через некоторое время он дошел до позиций украинских военных – и таким образом был спасен», — сообщил Фильчаков подробности событий.

Следственное управление полиции Харьковщины раскрыло это преступление и выяснило, кто же из российских оккупантов в упор стрелял по гражданским. Военный умудрился самостоятельно признаться в преступлении — в разговоре с женой, который перехватили. Жена при этом нисколько не удивилась «подвигам освободителя», только уточнила: «хохла убил?»

Все подробности этой истории собрали по крупицам следователи. В том числе — добыли видео с украинского дрона, на котором зафиксирован расстрел авто.

«Я лично позвонил по телефону военнослужащему, который заявил об этом преступлении. Я долго не мог с ним пообщаться, так как он был под Бахмутом, но, когда смог, он сообщил, что есть видео с кадрокоптера, Со временем мы получили доступ к этому видео, и это лично нас шокировало», — поделился начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Полицейские стали анализировать соцсети, выясняя, кто из военных РФ находился в тот момент на месте преступления. К процессу подключили киберполицию.

«Главное – нам нужно было установить российского военного, который расстрелял гражданский автомобиль и совершил военное преступление. Подключили киберполицию, которая помогла установить этого преступника. Он из города Москва, старший лейтенант, командир первой мотострелковой роты 15-го мотострелкового полка 22-й мотострелковой дивизии первой танковой армии Западного военного округа РФ. Его зовут Кержаев Клим», — заявил Болвинов.

Заочно военному преступнику сообщили о подозрении.