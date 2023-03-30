26-летний гражданин РФ убил сотрудника больницы на Харьковщине — СБУ
В СБУ заявили, что идентифицировали очередного военного преступника из РФ, который из автомата расстрелял безоружного жителя Изюма.
«7 мая вооруженный военнослужащий вс рф зашел в помещение паталогоанатомического отделения Центральной городской больницы г. Изюм. В помещении находились трое работников больницы, одетые в гражданскую одежду и без оружия. Военнослужащий начал разговор, в ходе которого один из присутствующих объяснил, что пребывание вооруженных сил рф на территории Украины незаконное. После этого злоумышленник начал вести себя агрессивно и демонстрировать свое превосходство. Сначала захватчик нанес несколько ударов по лицу мужчины, а затем рашист коварно убил безоружного украинца выстрелом из автомата», — сообщил подробности преступления спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
СБУ установила личность этого оккупанта, а также — все обстоятельства преступления.
«Военным преступником оказался 26-летний гражданин россии, военнослужащий по контракту воинской части 61 899, житель республики дагестан Ахмед Дудуев. Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов в Харьковской области», — отметил Абдула.
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Дудуеву заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.
«Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины», — пояснил спикер СБУ.
Историю гибели судмедэксперта из Изюма Федора Здебского ранее описывала «Украинская правда».
Коллега погибшего, сотрудница морга Валентина, рассказала, что «военный чеченской национальности» зашел к ним на работу и представился Ахмедом, заявил, что он — «племянник Кадырова». А затем потребовал дать ему на время автомобиль, который стоял у здания. Машина принадлежала Здебскому. С этого начался разговор, в процессе которого судмедэксперт заявил оккупанту, что армия РФ пришла на чужую землю. Когда конфликт накалился, Ахмед вначале стал стрелять в потолок, затем — бить гражданского, а затем выстрелил в него четыре раза — в шею и живот.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что идентифицировали очередного военного преступника из РФ, который из автомата расстрелял безоружного жителя Изюма".