Live
  • Четверг 30.03.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.7
    • 🟢

26-летний гражданин РФ убил сотрудника больницы на Харьковщине — СБУ

Происшествия 09:25   30.03.2023
Оксана Горун
26-летний гражданин РФ убил сотрудника больницы на Харьковщине — СБУ

В СБУ заявили, что идентифицировали очередного военного преступника из РФ, который из автомата расстрелял безоружного жителя Изюма.

«7 мая вооруженный военнослужащий вс рф зашел в помещение паталогоанатомического отделения Центральной городской больницы г. Изюм. В помещении находились трое работников больницы, одетые в гражданскую одежду и без оружия. Военнослужащий начал разговор, в ходе которого один из присутствующих объяснил, что пребывание вооруженных сил рф на территории Украины незаконное. После этого злоумышленник начал вести себя агрессивно и демонстрировать свое превосходство. Сначала захватчик нанес несколько ударов по лицу мужчины, а затем рашист коварно убил безоружного украинца выстрелом из автомата», — сообщил подробности преступления спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

СБУ установила личность этого оккупанта, а также — все обстоятельства преступления.

«Военным преступником оказался 26-летний гражданин россии, военнослужащий по контракту воинской части 61 899, житель республики дагестан Ахмед Дудуев. Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов в Харьковской области», — отметил Абдула.

Читайте также: 25-летний москвич расстрелял из пулемета супругов в авто на Харьковщине(видео)

Дудуеву заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

«Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины», — пояснил спикер СБУ.

Историю гибели судмедэксперта из Изюма Федора Здебского ранее описывала «Украинская правда».

Судмедэксперт Федор Здебский, которого убил дагестанец Ахмед
Фото: «Украинская правда»

Коллега погибшего, сотрудница морга Валентина, рассказала, что «военный чеченской национальности» зашел к ним на работу и представился Ахмедом, заявил, что он — «племянник Кадырова». А затем потребовал дать ему на время автомобиль, который стоял у здания. Машина принадлежала Здебскому.  С этого начался разговор, в процессе которого судмедэксперт заявил оккупанту, что армия РФ пришла на чужую землю. Когда конфликт накалился, Ахмед вначале стал стрелять в потолок, затем — бить гражданского, а затем выстрелил в него четыре раза — в шею и живот.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:09
По нам враг стреляет изо всего — как работает аэроразведка харьковской ТрО
07:19
Армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
14:47
Возглавляла пенсионный фонд при оккупантах: в Волчанске задержали предателя
11:37
Проверял Купянск на «антитеррористическую защищенность»: СБУ поймала предателя
11:21
92 ОМБр уничтожила на Купянском направлении 8 мест расположения РФ (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «26-летний гражданин РФ убил сотрудника больницы на Харьковщине — СБУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 09:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что идентифицировали очередного военного преступника из РФ, который из автомата расстрелял безоружного жителя Изюма".