Слідкував, щоб не проникли українські ДРГ: колаборанта з Куп’янська засудили
47-річний житель Харківщини, який пішов на співпрацю з росіянами під час окупації Куп’янська, отримав вирок.
За даними Харківської обласної прокуратури, до окупації фігурант ніде не працював. А коли місто захопив ворог він обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».
«Колаборант патрулював разом із російськими військовими, зупиняв автомобілі і слідкував, щоб на територію не проникли українські диверсійно-розвідувальні групи. За роботу на ворога він отримував заробітну плату у російських рублях», – з’ясували правоохоронці.
Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Йому призначили 12 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 10 років з конфіскацією майна.
Наразі засуджений переховується на території РФ, тож строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання. Зараз він перебуває у розшуку.
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 14:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко