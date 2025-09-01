Live
Слідкував, щоб не проникли українські ДРГ: колаборанта з Куп’янська засудили

Суспільство 14:49   01.09.2025
Вікторія Яковенко
47-річний житель Харківщини, який пішов на співпрацю з росіянами під час окупації Куп’янська, отримав вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, до окупації фігурант ніде не працював. А коли місто захопив ворог він обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

«Колаборант патрулював разом із російськими військовими, зупиняв автомобілі і слідкував, щоб на територію не проникли українські диверсійно-розвідувальні групи. За роботу на ворога він отримував заробітну плату у російських рублях», – з’ясували правоохоронці.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Йому призначили 12 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 10 років з конфіскацією майна.

Наразі засуджений переховується на території РФ, тож строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання. Зараз він перебуває у розшуку.

Автор: Вікторія Яковенко
