Следил, чтобы не проникли украинские ДРГ: коллаборанта из Купянска приговорили
47-летний житель Харьковщины, который пошел на сотрудничество с россиянами во время оккупации Купянска, получил приговор.
По данным Харьковской областной прокуратуры, до оккупации фигурант нигде не работал. А когда город захватил враг он вступил в должность «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».
«Коллаборант патрулировал вместе с российскими военными, останавливал автомобили и следил, чтобы на территорию не проникли украинские диверсионно-разведывательные группы. За работу на врага он получал заработную плату в российских рублях», – выяснили правоохранители.
Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ему назначили 12 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет с конфискацией имущества.
Сейчас осужденный скрывается на территории РФ, поэтому срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания. Сейчас он находится в розыске.
- • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 14:49;
Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 14:49