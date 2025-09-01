Live
Следил, чтобы не проникли украинские ДРГ: коллаборанта из Купянска приговорили

Общество 14:49   01.09.2025
Виктория Яковенко
Следил, чтобы не проникли украинские ДРГ: коллаборанта из Купянска приговорили Фото: Харьковская областная прокуратура

47-летний житель Харьковщины, который пошел на сотрудничество с россиянами во время оккупации Купянска, получил приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, до оккупации фигурант нигде не работал. А когда город захватил враг он вступил в должность «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

«Коллаборант патрулировал вместе с российскими военными, останавливал автомобили и следил, чтобы на территорию не проникли украинские диверсионно-разведывательные группы. За работу на врага он получал заработную плату в российских рублях», – выяснили правоохранители.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ему назначили 12 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас осужденный скрывается на территории РФ, поэтому срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания. Сейчас он находится в розыске.

Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд

Автор: Виктория Яковенко
