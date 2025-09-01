Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд

Происшествия 11:50   01.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд

О том, что будут судить 39-летнего жителя Волчанска, передают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, обвиняемый – родом из Волчанска. Во время оккупации города он перешел на сторону врага и переехал в Белгород. А уже в мае 2023 года стал военным армии РФ.

«Заключив контракт, предатель прошел боевую подготовку, получил военную специальность водителя-механика боевой машины пехоты. Мужчина проходит службу в 6-м казачьем штурмовом отряде «Шторм-Z» в должности командира гранотометного отделения и имеет российское воинское звание младший сержант. Его позывной – «Цыган», – уточнили в прокуратуре.

Обвиняемый уже участвовал в боевых действиях – правоохранители установили, что он воюет против ВСУ на Луганском направлении.

«Цыган» находится в розыске, поэтому его будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковской области, добавили в сообщении.

Читайте также: «Он долго готовился, следил» – появились первые фото вероятного убийцы Парубия

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
01.09.2025, 07:07
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
01.09.2025, 13:06
«Он долго готовился, следил» – появились первые фото вероятного убийцы Парубия
«Он долго готовился, следил» – появились первые фото вероятного убийцы Парубия
01.09.2025, 10:15
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
01.09.2025, 09:21
Будут восстанавливать дом: до 31 декабря 2026 года в Харькове перекроют центр
Будут восстанавливать дом: до 31 декабря 2026 года в Харькове перекроют центр
01.09.2025, 11:26
«Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец
«Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец
01.09.2025, 12:57

Новости по теме:

15:37
«Робив усе для того, аби настав мир»: на Харківщині поховали загиблого на Донбасі воїна
20:25
Хто очолив харківський військовий шпиталь
20:00
Справи харківського військового шпиталю: новий начальник, обладнання та стан захворюваності на COVID-19 (відео)
17:50
9 квітня в бою загинув український військовий

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что будут судить 39-летнего жителя Волчанска, передают в Харьковской облпрокуратуре.".