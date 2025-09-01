Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд
О том, что будут судить 39-летнего жителя Волчанска, передают в Харьковской облпрокуратуре.
По данным следствия, обвиняемый – родом из Волчанска. Во время оккупации города он перешел на сторону врага и переехал в Белгород. А уже в мае 2023 года стал военным армии РФ.
«Заключив контракт, предатель прошел боевую подготовку, получил военную специальность водителя-механика боевой машины пехоты. Мужчина проходит службу в 6-м казачьем штурмовом отряде «Шторм-Z» в должности командира гранотометного отделения и имеет российское воинское звание младший сержант. Его позывной – «Цыган», – уточнили в прокуратуре.
Обвиняемый уже участвовал в боевых действиях – правоохранители установили, что он воюет против ВСУ на Луганском направлении.
«Цыган» находится в розыске, поэтому его будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковской области, добавили в сообщении.
1 сентября 2025 в 11:50
