Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

«Он долго готовился, следил» – появились первые фото вероятного убийцы Парубия

Происшествия 10:15   01.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Он долго готовился, следил» – появились первые фото вероятного убийцы Парубия

Глава Нацполиции Иван Выговский опубликовал фото мужчины, которого подозревают в убийстве экс-главы ВРУ Андрея Парубия. 

Выговский отметил: на его поиски ушло 36 часов.

«Он долго готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. 30 августа во Франковском районе Львова он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди бела дня. Восемь выстрелов. Холоднокровная жестокость. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться в Хмельницкой области. Но убежать не удалось», – констатировал Выговский.

Также он добавил: уверены, что преступление не случайное, за ним стоит Россия. И добавил: все, кто причастны к этому – понесет наказание.

Напомним, информация о том, что подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия поймали, появилась в ночь на 1 сентября. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вероятного стрелка задержали ночью в Хмельницкой области. Он акцентировал: пока что не будут раскрывать много деталей.

Бывшего спикера ВРУ убили во Франковском районе Львова около полудня 30 августа. Известно, что было несколько выстрелов – от полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Предполагалось, что стрелок был замаскирован под курьера.

Читайте также: Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
01.09.2025, 07:07
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
01.09.2025, 11:05
«Он долго готовился, следил» – появились первые фото вероятного убийцы Парубия
«Он долго готовился, следил» – появились первые фото вероятного убийцы Парубия
01.09.2025, 10:15
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
01.09.2025, 09:21
Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС
Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС
01.09.2025, 07:30
Будут восстанавливать дом: до 31 декабря 2026 года в Харькове перекроют центр
Будут восстанавливать дом: до 31 декабря 2026 года в Харькове перекроют центр
01.09.2025, 11:26

Новости по теме:

07:07
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
13:02
Стрельба на Харьковщине: куда целился пьяный мужчина, рассказали в полиции
11:25
Командировка за 25 тысяч $: подозрение за помощь в побеге получил мужчина
13:26
«Повязали возле больницы»: почему в Харькове работники ТЦК задержали мужчину
13:12
Доверчивую женщину на Харьковщине ограбили: почему впустила в дом

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Он долго готовился, следил» – появились первые фото вероятного убийцы Парубия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 10:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Нацполиции Иван Выговский опубликовал фото мужчины, которого подозревают в убийстве экс-главы ВРУ Андрея Парубия. ".