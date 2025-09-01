«Он долго готовился, следил» – появились первые фото вероятного убийцы Парубия

Глава Нацполиции Иван Выговский опубликовал фото мужчины, которого подозревают в убийстве экс-главы ВРУ Андрея Парубия.

Выговский отметил: на его поиски ушло 36 часов.

«Он долго готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. 30 августа во Франковском районе Львова он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди бела дня. Восемь выстрелов. Холоднокровная жестокость. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться в Хмельницкой области. Но убежать не удалось», – констатировал Выговский.

Также он добавил: уверены, что преступление не случайное, за ним стоит Россия. И добавил: все, кто причастны к этому – понесет наказание.

Напомним, информация о том, что подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия поймали, появилась в ночь на 1 сентября. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вероятного стрелка задержали ночью в Хмельницкой области. Он акцентировал: пока что не будут раскрывать много деталей.

Бывшего спикера ВРУ убили во Франковском районе Львова около полудня 30 августа. Известно, что было несколько выстрелов – от полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Предполагалось, что стрелок был замаскирован под курьера.