Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
Пожар на Салтовке начался в 07:10 на улице Валентиновской, пишут в облуправлении ГСЧС.
Огонь бушевал на втором этаже девятиэтажки, уточнили спасатели.
«На лестничной клетке этажами выше было плотное задымление. Благодаря оперативному реагированию пожарных удалось спасти из опасной зоны шестерых жителей, в том числе двоих детей, которых выносили на руках. Никто из людей не пострадал. Разведкой установлено, что огонь охватил домашние вещи в квартире на площади 12 квадратных метров», – добавили в ГСЧС.
Уже в 07:30 пожар локализировали, а в 08:15 – полностью ликвидировали. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.
«К пожаротушению были привлечены 12 спасателей и три единицы техники», – добавили пожарные.
Читайте также: Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: возгорание, пожары, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 09:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на Салтовке начался в 07:10 на улице Валентиновской, пишут в облуправлении ГСЧС. ".