Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)

Происшествия 09:21   01.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)

Пожар на Салтовке начался в 07:10 на улице Валентиновской, пишут в облуправлении ГСЧС. 

Огонь бушевал на втором этаже девятиэтажки, уточнили спасатели.

«На лестничной клетке этажами выше было плотное задымление. Благодаря оперативному реагированию пожарных удалось спасти из опасной зоны шестерых жителей, в том числе двоих детей, которых выносили на руках. Никто из людей не пострадал. Разведкой установлено, что огонь охватил домашние вещи в квартире на площади 12 квадратных метров», – добавили в ГСЧС.

Пожар в Харькове 1 сентября 2025

Уже в 07:30 пожар локализировали, а в 08:15 – полностью ликвидировали. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

Пожар в Харькове 1 сентября 2025

«К пожаротушению были привлечены 12 спасателей и три единицы техники», – добавили пожарные.

Читайте также: Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
01.09.2025, 09:59
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
01.09.2025, 07:07
Почти половина поступивших в ХНУ — не из Харькова — проректор (видео)
Почти половина поступивших в ХНУ — не из Харькова — проректор (видео)
31.08.2025, 22:00
РФ вновь заявила о «победах» на севере области – что говорят в ISW
РФ вновь заявила о «победах» на севере области – что говорят в ISW
01.09.2025, 07:49
Погибшая и трое пострадавших – результаты обстрелов Харьковщины
Погибшая и трое пострадавших – результаты обстрелов Харьковщины
01.09.2025, 08:51
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
01.09.2025, 09:21

Новости по теме:

07:28
Квартира в 12-этажке горела в Харькове: ГСЧСники спасли 10 человек (фото)
09:01
В огне нашли тело мужчины: смертельный пожар в Холодногорском районе Харькова
08:06
Ночью в огне погиб мужчина, еще один получил отравление – пожар в Харькове
08:13
В пожаре в Циркунах пострадали двое людей – ГСЧС
09:51
Ночью в Салтовском районе горела пятиэтажка, пострадали двое людей – ГСЧС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 09:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на Салтовке начался в 07:10 на улице Валентиновской, пишут в облуправлении ГСЧС. ".