Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)

Пожар на Салтовке начался в 07:10 на улице Валентиновской, пишут в облуправлении ГСЧС.

Огонь бушевал на втором этаже девятиэтажки, уточнили спасатели.

«На лестничной клетке этажами выше было плотное задымление. Благодаря оперативному реагированию пожарных удалось спасти из опасной зоны шестерых жителей, в том числе двоих детей, которых выносили на руках. Никто из людей не пострадал. Разведкой установлено, что огонь охватил домашние вещи в квартире на площади 12 квадратных метров», – добавили в ГСЧС.

Уже в 07:30 пожар локализировали, а в 08:15 – полностью ликвидировали. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

«К пожаротушению были привлечены 12 спасателей и три единицы техники», – добавили пожарные.