Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС

Происшествия 07:30   01.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки на Харьковщине было 35 пожаров. 

Четыре возгорания начались в результате российских обстрелов.

«Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, зафиксированы в природных экосистемах Изюмского района, в том числе – два лесных, общей площадью 9 гектаров. Еще один пожар произошел в с. Малый Бурлук Купянского района, где горела сухая трава на площади 2,8 гектара. В пос. Боровая горел частный дом на площади 40 квадратов», – уточнили спасатели.

Всего же за сутки в природных экосистемах ликвидировали 21 пожар. Еще пять возгораний до сих пор пытаются потушить сотрудники ГСЧС.

«31 августа в 18:40 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия в Индустриальном районе города Харькова. Горело оборудование, облицовка и крыша цеха на площади 900 кв. В 19:19 пожар локализован, а в 20:30 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
Новости Харькова — главное 1 сентября: задержали возможного убийцу Парубия
01.09.2025, 08:23
Почти половина поступивших в ХНУ — не из Харькова — проректор (видео)
Почти половина поступивших в ХНУ — не из Харькова — проректор (видео)
31.08.2025, 22:00
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
31.08.2025, 09:42
Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС
Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС
01.09.2025, 07:30
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
01.09.2025, 07:07
РФ вновь заявила о «победах» на севере области – что говорят в ISW
РФ вновь заявила о «победах» на севере области – что говорят в ISW
01.09.2025, 07:49

Новости по теме:

08:17
В Харькове из огня спасли мужчину – детали происшествия от ГСЧС
08:21
За сутки на Харьковщине бушевали 15 пожаров – что горело, сообщили в ГСЧС
07:46
Изюмщина в огне: четыре пожара за сутки возникли из-за вражеских обстрелов
07:56
Ликвидация масштабного лесного пожара, удар по бараку: как прошли сутки у ГСЧС
07:35
Горели дома и склады, пожары в экосистемах: о сутках в регионе сообщили в ГСЧС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Горело предприятие в Харькове, пылают леса на Изюмщине – подробности от ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки на Харьковщине было 35 пожаров. ".