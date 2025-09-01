Горіло підприємство у Харкові, палають ліси на Ізюмщині – подробиці від ДСНС
За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, за добу на Харківщині було 35 пожеж.
Чотири загоряння почалися внаслідок російських обстрілів.
“Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, зафіксовані у природних екосистемах Ізюмського району, зокрема дві лісових загальною площею 9 га. Ще одна пожежа сталася у с. Малий Бурлук Куп’янського району, де горіла суха трава на площі 2,8 га. У сел. Борова горів приватний будинок на площі 40 метрів квадратних”, – уточнили рятувальники.
Усього ж за добу у природних екосистемах ліквідували 21 пожежу. Ще п’ять загорянь досі намагаються загасити співробітники ДСНС.
“31 серпня о 18:40 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства у Індустріальному районі міста Харкова. Горіло обладнання, облицювання та дах цеху на площі 900 м. кв. О 19:19 пожежу локалізовано, а о 20:30 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється”, – додали рятувальники.
