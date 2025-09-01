Ймовірного вбивцю ексголови ВРУ Андрія Парубія затримали – що відомо

Інформація про те, що підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія упіймали, з’явилася в ніч проти 1 вересня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ймовірного стрільця затримали вночі на Хмельниччині. Він наголосив: поки що не розкриватимуть багато деталей.

“Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції”, – написав Клименко.

Затримання також прокоментував і президент Володимир Зеленський.

“Щойно говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства”, – додав глава держави.

Нагадаємо, колишнього спікера ВРУ вбили у Франківському районі Львова близько опівдня 30 серпня. Відомо, що було кілька пострілів – від отриманих травм помер чоловік до приїзду медиків. Була інформація, що стрілець був замаскований під кур’єра.