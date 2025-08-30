У Львові вбили ексспікера ВРУ Андрія Парубія (доповнено)

Про вбивство колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія повідомляє “Суспільне”, посилаючись на власні джерела.

Доповнено о 12:55. На подію відреагував президент Володимир Зеленський. Він підтвердив, що загиблий – Андрій Парубій.

“Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці”, – акцентував Зеленський.

Стрілянина була у Франківському районі Львова близько опівдня, пишуть у НПУ.

“Внаслідок отриманих травм постраждалий загинув на місці. Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження”, – повідомили у поліції.

Тим часом “Суспільне” передають, що загиблий – Андрій Парубій – голова ВРУ у 2016–2019 роках.

Наразі копи розшукують стрільця та намагаються встановити його особу.

“На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків. Щирі співчуття родині загиблого“, – написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У соцмережах повідомляють, нібито вбивця – кур’єр, який приніс замовлення.