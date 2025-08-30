Поспішав додому: у викраденні авто й мопеда підозрюють жителя Дніпропетровщини
Про викрадення одразу двох транспортних засобів – авто та мопеда, – в один день повідомили копам жителі Харківщини наприкінці липня.
Спочатку правоохоронці отримали повідомлення про зникнення авто Opel у Близнюках. А вже за дві години мешканець села Шевченка Перше у Лозівському районі розповів про викрадення мопеда.
“В ході досудового розслідування поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний мешканець Дніпропетровської області. Встановлено, що зловмисник викрав автомобіль для того щоб доїхати додому. В селі Шевченкове Перше транспортний засіб зламався, там він його і залишив. Потім він викрав мопед. 28 серпня поліцейські провели обшук за місцем мешкання зловмисника“, – повідомили в поліції.
Правоохоронці вже вручили хлопцю підозру. Тепер йому загрожує вісім років ув’язнення.
Читайте також: Аварію на газопроводі в Харківському районі – ліквідували: коли з’явиться газ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поспішав додому: у викраденні авто й мопеда підозрюють жителя Дніпропетровщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про викрадення одразу двох транспортних засобів – авто та мопеда, – в один день повідомили копам жителі Харківщини наприкінці липня. ".