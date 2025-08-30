Live
Поспішав додому: у викраденні авто й мопеда підозрюють жителя Дніпропетровщини

Події 11:55   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поспішав додому: у викраденні авто й мопеда підозрюють жителя Дніпропетровщини

Про викрадення одразу двох транспортних засобів – авто та мопеда, – в один день повідомили копам жителі Харківщини наприкінці липня. 

Спочатку правоохоронці отримали повідомлення про зникнення авто Opel у Близнюках. А вже за дві години мешканець села Шевченка Перше у Лозівському районі розповів про викрадення мопеда.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний мешканець Дніпропетровської області. Встановлено, що зловмисник викрав автомобіль для того щоб доїхати додому. В селі Шевченкове Перше транспортний засіб зламався, там він його і залишив. Потім він викрав мопед. 28 серпня поліцейські провели обшук за місцем мешкання зловмисника“, – повідомили в поліції.

Правоохоронці вже вручили хлопцю підозру. Тепер йому загрожує вісім років ув’язнення.

Читайте також: Аварію на газопроводі в Харківському районі – ліквідували: коли з’явиться газ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
