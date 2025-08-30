Аварію на газопроводі в Харківському районі – ліквідували: коли з’явиться газ

Про те, що роботи з відновлення газопроводу в Харківському районі завершені, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Бригади оперативно усунули пошкодження внаслідок аварії, що сталася 28 серпня. На дільниці були задіяні 18 фахівців і 6 одиниць спецтехніки“, – уточнив Синєгубов.

Тим часом у Харківській філії “Газмережі” розповіли, що вже сьогодні повертатимуть блакитне паливо до будинків абонентів.

“Сьогодні газовики розпочинають відновлювати газопостачання до будинків Дергачівської, Малоданилівської, Солоницівської, Золочівської громад, що залишились без газу через аварійну ситуацію. Пуски газу до житлових будинків сьогодні проводять більше 100 працівників Харківської філії «Газмережі». Роботи відбуватимуться у всіх чотирьох громадах області. І проходитимуть поетапно”, – йдеться в повідомленні.

Також газовики просять мешканців надати доступ до осель для безпечної подачі енергоносія в будинки.

Нагадаємо, вранці 28 серпня на Харківщині відбулася розгерметизація магістрального газопроводу та 56 населених пунктів залишилися без газу. А станом на вечір 28 серпня без блакитного палива залишалися 20 тисяч абонентів у населених пунктах. Начальник ХОВА Олег Синєгубов тоді повідомляв, що аварійні бригади докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути газ до будинків усіх жителів громад, яких торкнулася аварія.