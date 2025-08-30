Live
  • Сб 30.08.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Аварию на газопроводе в Харьковском районе – ликвидировали: когда появится газ

Происшествия 09:35   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Аварию на газопроводе в Харьковском районе – ликвидировали: когда появится газ

О том, что работы по восстановлению газопровода в Харьковском районе завершены, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«Бригады оперативно устранили повреждения в результате аварии, произошедшей 28 августа. На участке были задействованы 18 специалистов и 6 единиц спецтехники», – уточнил Синегубов.

Тем временем в Харьковском филиале «Газсети» рассказали, что уже сегодня будут возвращать голубое топливо в дома абонентов.

«Сегодня газовики начинают возобновлять газоснабжение в дома Дергачевской, Малоданиловской, Солоницевской, Золочевской громад, оставшихся без газа из-за аварийной ситуации. Пуски газа в жилые дома сегодня проводят более 100 работников Харьковского филиала «Газсети». Работы будут проходить во всех четырех громадах», – говорится в сообщении.

Также газовики просят жильцов предоставить доступ в дома для безопасной подачи энергоносителя в дома.

Напомним, утром 28 августа в Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода и 56 населенных пунктов остались без газа. А по состоянию на вечер 28 августа без голубого топлива оставались 20 тысяч абонентов в 46. Начальник ХОВА Олег Синегубов тогда сообщал, что аварийные бригады прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть газ в дома всех жителей громад, затронутых аварией.

Читайте также: Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 30 августа: пожар в городе, удары по Золочевщине
Новости Харькова — главное 30 августа: пожар в городе, удары по Золочевщине
30.08.2025, 10:45
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
29.08.2025, 22:20
Аварию на газопроводе в Харьковском районе – ликвидировали: когда появится газ
Аварию на газопроводе в Харьковском районе – ликвидировали: когда появится газ
30.08.2025, 09:35
Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW
Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW
30.08.2025, 07:27
ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State
ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State
30.08.2025, 10:40

Новости по теме:

09:25
Гнался на высокой скорости: в Харькове 22-летний парень насмерть сбил пешехода
17:37
Мужчина наехал на велосипедиста и бросил его умирать на Харьковщине
11:50
Врезалась в троллейбус и уехала – где копы нашли нетрезвую водительницу
15:49
Сбила машина, когда ехал на велосипеде: погиб 77-летний депутат – кто водитель
21:14
ДТП на Героев Харькова. Водитель Toyota был пьяный — полиция его задержала

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Аварию на газопроводе в Харьковском районе – ликвидировали: когда появится газ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что работы по восстановлению газопровода в Харьковском районе завершены, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".