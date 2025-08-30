Аварию на газопроводе в Харьковском районе – ликвидировали: когда появится газ

О том, что работы по восстановлению газопровода в Харьковском районе завершены, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Бригады оперативно устранили повреждения в результате аварии, произошедшей 28 августа. На участке были задействованы 18 специалистов и 6 единиц спецтехники», – уточнил Синегубов.

Тем временем в Харьковском филиале «Газсети» рассказали, что уже сегодня будут возвращать голубое топливо в дома абонентов.

«Сегодня газовики начинают возобновлять газоснабжение в дома Дергачевской, Малоданиловской, Солоницевской, Золочевской громад, оставшихся без газа из-за аварийной ситуации. Пуски газа в жилые дома сегодня проводят более 100 работников Харьковского филиала «Газсети». Работы будут проходить во всех четырех громадах», – говорится в сообщении.

Также газовики просят жильцов предоставить доступ в дома для безопасной подачи энергоносителя в дома.

Напомним, утром 28 августа в Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода и 56 населенных пунктов остались без газа. А по состоянию на вечер 28 августа без голубого топлива оставались 20 тысяч абонентов в 46. Начальник ХОВА Олег Синегубов тогда сообщал, что аварийные бригады прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть газ в дома всех жителей громад, затронутых аварией.