Сколько абонентов сейчас остаются без газа в Харьковском районе
Фото: mrpl.city
Без газоснабжения все еще остаются около 20 тысяч абонентов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Глава ХОВА сообщил, что ремонтные работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах Харьковского района продолжаются.
«По состоянию на данный момент без газоснабжения остаются около 20 тысяч абонентов в 46 населенных пунктах. Аварийные бригады прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть газ в дома всех жителей общин, затронутых аварией», — отметил Синегубов.
Напомним, утром 28 августа в Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода и 56 населенных пунктов остались без газа.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, газоснабжение, Олег Синегубов, хова;
