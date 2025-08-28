Сколько абонентов сейчас остаются без газа в Харьковском районе

Без газоснабжения все еще остаются около 20 тысяч абонентов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Глава ХОВА сообщил, что ремонтные работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах Харьковского района продолжаются.

«По состоянию на данный момент без газоснабжения остаются около 20 тысяч абонентов в 46 населенных пунктах. Аварийные бригады прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть газ в дома всех жителей общин, затронутых аварией», — отметил Синегубов.

Напомним, утром 28 августа в Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода и 56 населенных пунктов остались без газа.