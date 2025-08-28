Скільки абонентів без газу наразі залишаються в Харківському районі

Без газопостачання ще залишаються близько 20 тисяч абонентів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Очільник ХОВА повідомив, що ремонтні роботи щодо відновлення газопостачання в населених пунктах Харківського району тривають.

«Станом на цю хвилину без газопостачання залишаються близько 20 тисяч абонентів у 46 населених пунктах. Аварійні бригади докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути газ у домівки всіх жителів громад, яких торкнулася аварія», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 28 серпня на Харківщині відбулася розгерметизація магістрального газопроводу та 56 населених пунктів залишилися без газу.