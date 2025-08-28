Live
56 населених пунктів Харківщини залишились без газу: Синєгубов назвав причину

Записано 13:36   28.08.2025
Вікторія Яковенко
56 населених пунктів Харківщини залишились без газу: Синєгубов назвав причину Скриншот

Вранці 28 серпня на Харківщині сталася розгерметизація магістрального газопроводу, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Внаслідок чого 56 населених пунктів, і понад 30 тисяч абонентів залишились без газопостачання. Завдяки оперативній реакції всіх служб вже відновлено частково газопостачання. Головне – уникнули розгерметизації усієї системи», – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що наразі ситуація знаходиться під контролем. Фахівці приступили до ремонтних робіт.

«Щодо причин розгерметизації, скоріш за все, це був удар агресора. Всі наслідки будемо ще з’ясовувати», – сказав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вранці голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Постраждали шість людей.

Читайте також: За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
