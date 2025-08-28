Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС

Події 08:21   28.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, через обстріли в регіоні виникли чотири загоряння. 

Вранці росіяни обстріляли із РСЗВ Ізюмський район. “Прилетіло” по Борівському лісництвом між селищем Борова та селом Підлиман. В результаті почалася пожежа в лісовому масиві на площі 6,3 гектара.

Вдень російські війська завдали обстрілів по житловому сектору села Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району. Вибухи спричинили пожежу у покинутому будинку. Вогонь охопив площу близько 100 м кв. Крім того, були пошкоджені інші житлові та господарчі будівлі. Увечері внаслідок обстрілу БпЛА у селищі Слобожанське Чугуївського району постраждала 70-річна жінка, зайнявся легковий автомобіль, пошкоджене скління двох житлових багатоповерхівок”, – написали у ДСНС.

А вночі ворог ударив БпЛА по селу Гусарівка в Ізюмському районі. Там спалахнула трава на площі 1,1 гектара.

Читайте також: В ISW зафіксували просування окупантів на Борівському напрямку

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Шість людей поранені, є руйнування – як минула доба на Харківщині
Шість людей поранені, є руйнування – як минула доба на Харківщині
28.08.2025, 09:16
Як “приватні дитсадки” в Харкові використовують лазівку в законі – Деменко
Як “приватні дитсадки” в Харкові використовують лазівку в законі – Деменко
28.08.2025, 08:47
Десятки поранених, зруйновані багатоповерхівки – нічні “прильоти” в Києві
Десятки поранених, зруйновані багатоповерхівки – нічні “прильоти” в Києві
28.08.2025, 09:04
Ще одна станція метро в Харкові перетвориться на школу
Ще одна станція метро в Харкові перетвориться на школу
28.08.2025, 09:35
За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС
За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС
28.08.2025, 08:21
Новини Харкова — головне 28 серпня: масований обстріл, руйнування
Новини Харкова — головне 28 серпня: масований обстріл, руйнування
28.08.2025, 09:20

Новини за темою:

07:46
Ізюмщина у вогні: чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли
07:56
Ліквідація масштабної лісової пожежі, удар по бараку: як минула доба у ДСНС
07:35
Горіли доми і склади, пожежі в екосистемах: про добу в області розповіла ДСНС
07:58
ДСНС: вночі в Харкові горіла багатоповерхівка – у вогні загинув чоловік
07:58
Тричі за добу росіяни били по Боровій – що горіло, розповіли у ДСНС

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 08:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, через обстріли в регіоні виникли чотири загоряння. ".