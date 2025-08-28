За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС
За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, через обстріли в регіоні виникли чотири загоряння.
Вранці росіяни обстріляли із РСЗВ Ізюмський район. “Прилетіло” по Борівському лісництвом між селищем Борова та селом Підлиман. В результаті почалася пожежа в лісовому масиві на площі 6,3 гектара.
“Вдень російські війська завдали обстрілів по житловому сектору села Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району. Вибухи спричинили пожежу у покинутому будинку. Вогонь охопив площу близько 100 м кв. Крім того, були пошкоджені інші житлові та господарчі будівлі. Увечері внаслідок обстрілу БпЛА у селищі Слобожанське Чугуївського району постраждала 70-річна жінка, зайнявся легковий автомобіль, пошкоджене скління двох житлових багатоповерхівок”, – написали у ДСНС.
А вночі ворог ударив БпЛА по селу Гусарівка в Ізюмському районі. Там спалахнула трава на площі 1,1 гектара.
Читайте також: В ISW зафіксували просування окупантів на Борівському напрямку
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 08:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, через обстріли в регіоні виникли чотири загоряння. ".