За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, через обстріли в регіоні виникли чотири загоряння.

Вранці росіяни обстріляли із РСЗВ Ізюмський район. “Прилетіло” по Борівському лісництвом між селищем Борова та селом Підлиман. В результаті почалася пожежа в лісовому масиві на площі 6,3 гектара.

“Вдень російські війська завдали обстрілів по житловому сектору села Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району. Вибухи спричинили пожежу у покинутому будинку. Вогонь охопив площу близько 100 м кв. Крім того, були пошкоджені інші житлові та господарчі будівлі. Увечері внаслідок обстрілу БпЛА у селищі Слобожанське Чугуївського району постраждала 70-річна жінка, зайнявся легковий автомобіль, пошкоджене скління двох житлових багатоповерхівок”, – написали у ДСНС.

А вночі ворог ударив БпЛА по селу Гусарівка в Ізюмському районі. Там спалахнула трава на площі 1,1 гектара.