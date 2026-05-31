Теорія вибитих вікон: психіатр висловився, чи треба прикрашати Харків (відео)

Харківську владу нерідко критикують — як жителі інших регіонів, так і самі харків’яни — за масштабне прикрашання міста. Проте з погляду психології такі дії мають глибокий сенс і є вкрай корисними для суспільства, наголосив у коментарі МГ «Об’єктив» лікар-психіатр Артем Гарагуля.

За його словами, у цьому питанні варто розділяти суб’єктивний погляд і професійну оцінку. Як харків’янин він розуміє, що фінанси можна було б спрямувати й на інші доцільні витрати, проте як фахівець – наголошує на важливості чистоти, залатаного асфальту та закритих пошкоджених вікон. У цьому контексті експерт згадує відому «теорію вибитих вікон».