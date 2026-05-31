Теорія вибитих вікон: психіатр висловився, чи треба прикрашати Харків (відео)

Оригінально 21:03   31.05.2026
Єлизавета Лисенко
Олена Нагорна
Харківську владу нерідко критикують — як жителі інших регіонів, так і самі харків’яни — за масштабне прикрашання міста. Проте з погляду психології такі дії мають глибокий сенс і є вкрай корисними для суспільства, наголосив у коментарі МГ «Об’єктив» лікар-психіатр Артем Гарагуля.

За його словами, у цьому питанні варто розділяти суб’єктивний погляд і професійну оцінку. Як харків’янин він розуміє, що фінанси можна було б спрямувати й на інші доцільні витрати, проте як фахівець – наголошує на важливості чистоти, залатаного асфальту та закритих пошкоджених вікон. У цьому контексті експерт згадує відому «теорію вибитих вікон».

«Вона полягає в тому, що коли з’являється одне вибите вікно і за ним ніхто не стежить, руйнування поступово накопичуються, і ми приходимо до того, що весь будинок майже вже без вікон. У цьому сенсі харків’яни і мер міста, на мій погляд, з високою долею соціальної відповідальності відносяться до Харкова», — зазначає психіатр.

Гарагуля стверджує, що прибирання, відновлення та прикрашання вулиць має потужний терапевтичний ефект, адже коли люди включаються в таку роботу, вони відволікаються від негативних думок.

«Вони роблять речі, які стосуються творення. Вони прибирають, відбудовують, роблять щось для того, щоб місто зберігалося. Це дуже важлива історія і з точки зору тих, хто це безпосередньо робить, і з точки зору тих, хто це бачить і цим користується. Вони також є несвідомими учасниками цієї події, залучаються в цей процес. Тому це дуже корисно з усіх боків», — підсумував фахівець.

Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна
