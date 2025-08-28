56 населенных пунктов Харьковщины остались без газа: Синегубов назвал причину

Утром 28 августа в Харьковской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«В результате чего 56 населенных пунктов и более 30 тысяч абонентов остались без газоснабжения. Благодаря оперативной реакции всех служб уже восстановлено частично газоснабжение. Главное – избежали разгерметизации всей системы», — отметил Синегубов.

Он уточнил, что сейчас ситуация находится под контролем. Специалисты приступили к ремонтным работам.

«Касательно причин разгерметизации, скорее всего, это был удар агрессора. Все последствия будем еще выяснять», — сказал глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, утром глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись семь населенных пунктов Харьковской области. Пострадали шесть человек.