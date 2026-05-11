Несколько дней в части Киевского района на будет газа – адреса

В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что специалисты будут проводить работы на системе газоснабжения с 11 по 13 мая. В этот период в некоторых домах Киевского района не будет голубого топлива.

Таким образом, газа не будет по следующим адресам:

ул. Мищенковская д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27-А, 27.

Жителей этих домов просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения. Приносим свои извинения за временные неудобства!», – добавили газовщики.