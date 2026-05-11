11 человек погибли, 94 – пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине за неделю

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 68 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 94 человека, среди них – 11 детей: мальчики 2, 15, 17 лет, двое 8-летних и двое 16-летних парней, две 7-летних девочек, а также 14-летняя и 15-летняя девушки. 11 человек погибли.

Один человек пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

По данным Синегубова, враг выпустил на регион 11 ракет, шесть КАБов, а также более 270 БпЛА, среди которых – «Герань-2», «Молния», «Ланцет» и FPV.

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Харьковского района, где повреждены 11 многоквартирных домов, 152 частных дома, 15 хозяйственных сооружений, четыре магазина, СТО, два админздания, аптека, гражданское предприятие, заведение питания, офисное помещение, электросети, девять гаражей, 30 автомобилей.

Существенные повреждения — в Богодуховском районе: четыре многоквартирных дома, 45 частных домов, общежитие, семь хозяйственных сооружений, электросети, учебное заведение, заведение дошкольного образования, пять магазинов, рынок, два заведения питания, склад, сельхозпредприятие, гараж, 17 автомобилей.

В Харькове враг повредил два многоквартирных дома, 15 частных домов, гражданское предприятие, железнодорожную инфраструктуру, три гаража, киоск, пять автомобилей.