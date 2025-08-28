Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді

Зарплата освітян “сильно коливається”, пояснила в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. І розповіла, від чого це залежить та скільки платять.

“Заробітна платня, звичайно, коливається сильно через те, що всі вчителі мають різний стаж, різні категорії, бо у вчителів, як і у лікарів, є спеціаліст, друга категорія, перша категорія, вища категорія. Різниця між вищою категорією і другою категорією становить близько 5 тисяч. Є вчителі, які мають педагогічний стаж 20-30 років, є вчителі, які тільки прийшли після педагогічного вишу. Звичайно, що як би нам сьогодні з вами не хотілося, але проблему заробітної плати вчителя ми з вами не вирішимо, бо це, я вважаю, серйозне державне питання. Учитель повинен одержувати достойну заробітну платню. І ті 10, 15 чи 20%, за які нині так бореться наш міський голова, вони, на жаль, теж не будуть достатньою сумою. Середня заробітна платня по місту становить 13 чи 14 тисяч. Це не те, що повинен одержувати вчитель, який віддає знання, любов, душу. Для найдорожчого, що ми маємо у світі, для наших дітей. Тому, звичайно, що на державному рівні треба порушувати питання щодо встановлення вищої заробітної плати для вчителя”, – вважає Деменко.

<br />

Гострого дефіциту освітян у Харкові немає, але вакансії є, пояснює чиновниця. В основному брак спеціалістів, які зі своєю освітою можуть влаштуватися на набагато більш оплачувану роботу.

“Вакансії є завжди, бо хтось від’їжджає, хтось звільняється, хтось йде на вислугу років і так далі. Ми маємо в місті майже 8 тисяч вчителів. Ну, не може не бути якогось певного руху. У підземних школах, зараз туди йде потік дітей, там є потреба у вчителях. Є вакансії вчителів іноземної мови, інформатики, бо це найдефіцитніше. Бо всі закінчують факультети інформатики та йдуть в ІТ. А вчителі іноземної мови йдуть працювати на курсах. Наші педагогічні виші та університети їх добре підготували. Тому намагаємося всі вакансії закрити. Але вакансій – трохи більше, трохи менше – є завжди”, – відзначила директорка департаменту освіти мерії.