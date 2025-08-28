Ще одна станція метро в Харкові перетвориться на школу

Нові класи метрошколи з’являться в Харкові. Про це повідомила в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

До 1 вересня нова частина метрошколи ще не відкриється, проте вона – в процесі підготовки.

” У метрополітені поки що можливості кабінетів залишились ті ж самі. Але дуже приємно, Ігор Олександрович (мер Харкова Ігор Терехов – Ред.) це вже озвучив, ми зараз уже розпочали підготовчі роботи зі створення ще одного осередку в метрополітені. Поки ми не озвучуємо – де це, але, мабуть, до кінця року ця локація запрацює”, – анонсувала Ольга Деменко.

<br />

На цей час у місті готові прийняти школярів сім підземних шкіл (три з них – нові, побудовані до 1 вересня), шість станцій метрополітену та чотири протирадіаційні укриття у школах.

“Наразі охочих навчатися офлайн дуже багато. Ми вийшли на навчання офлайн вперше у вересні 2023 року… Не всім це було зрозуміло. Батьки якось обережно до цього поставилися, і на навчання прийшло трохи більше ніж 800 дітей. А наразі у нас розпочнуть навчання майже 17 тисяч дітей. Це у понад 20 разів збільшення. Майже 17 тисяч дітей, що перебувають у Харкові, розпочнуть навчання офлайн. Це більше ніж 30% від загальної кількості дітей, що перебувають наразі в місті”, — підкреслила директорка департаменту освіти ХМР.