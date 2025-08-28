Ще одна станція метро в Харкові перетвориться на школу
Нові класи метрошколи з’являться в Харкові. Про це повідомила в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
До 1 вересня нова частина метрошколи ще не відкриється, проте вона – в процесі підготовки.
” У метрополітені поки що можливості кабінетів залишились ті ж самі. Але дуже приємно, Ігор Олександрович (мер Харкова Ігор Терехов – Ред.) це вже озвучив, ми зараз уже розпочали підготовчі роботи зі створення ще одного осередку в метрополітені. Поки ми не озвучуємо – де це, але, мабуть, до кінця року ця локація запрацює”, – анонсувала Ольга Деменко.
На цей час у місті готові прийняти школярів сім підземних шкіл (три з них – нові, побудовані до 1 вересня), шість станцій метрополітену та чотири протирадіаційні укриття у школах.
“Наразі охочих навчатися офлайн дуже багато. Ми вийшли на навчання офлайн вперше у вересні 2023 року… Не всім це було зрозуміло. Батьки якось обережно до цього поставилися, і на навчання прийшло трохи більше ніж 800 дітей. А наразі у нас розпочнуть навчання майже 17 тисяч дітей. Це у понад 20 разів збільшення. Майже 17 тисяч дітей, що перебувають у Харкові, розпочнуть навчання офлайн. Це більше ніж 30% від загальної кількості дітей, що перебувають наразі в місті”, — підкреслила директорка департаменту освіти ХМР.
Читайте також: Попереду дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Деменко, метрошкола, новини Харкова, образование, подземные школы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ще одна станція метро в Харкові перетвориться на школу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 09:35;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нові класи метрошколи з’являться в Харкові. Про це повідомила в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко".