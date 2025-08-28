Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
Новые классы метрошколы появятся в Харькове. Об этом сообщила в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
К 1 сентября новая часть метрошколы еще не откроется, однако она в процессе подготовки.
«В метрополитене пока возможности кабинетов остались прежними. Но очень приятно, что Игорь Александрович (мэр Харькова Игорь Терехов — Ред.) уже озвучил, что мы сейчас уже начали подготовительные работы по созданию еще одного центра в метрополитене. Пока мы не озвучиваем, где это, но, по-видимому, до конца года эта локация заработает», — анонсировала Ольга Деменко.
На данный момент в городе готовы принять школьников семь подземных школ (три из них — новые, построенные к 1 сентября), шесть станций метрополитена и четыре противорадиационных укрытия в школах.
«Сейчас желающих учиться офлайн очень много. Мы вышли на обучение офлайн впервые в сентябре 2023 года… Не всем это было понятно. Родители как-то осторожно к этому отнеслись, и на обучение пришло чуть больше 800 детей. А сейчас у нас начнут обучение почти 17 тысяч детей. Это более чем 20-кратное увеличение. Почти 17 тысяч детей, находящихся в Харькове, начнут обучение офлайн. Это более 30% от общего количества детей, находящихся сейчас в городе», — подчеркнула директор департамента образования ХГС.
