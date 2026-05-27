Лето будет необычным: что организовали для харьковских учеников в июне
В течение всего июня в Харькове будет работать летняя школа, сообщила во время брифинга директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
«Лето пройдет не как обычно, потому что посещение безопасных локаций не завершится в мае. С 1 июня в течение всего месяца будут работать все безопасные локации, на которых будет проходить познавательная практика, родители ее называют летняя школа. То есть с 09:00 до 14:00 там будут находиться дети, мы уже для них организовали отдельное расписание», – рассказала Деменко.
Она продолжила: для детей будут проводить уроки по английскому, украинскому языкам, спортивные и творческие занятия.
«И мы пригласили гостей: и первую медицинскую помощь, и минную безопасность, и психологическую поддержку. Поэтому детям будет интересно, и самое главное, дети будут находиться в безопасной среде почти половину дня. И родители будут спокойны. Хочу подчеркнуть, что питать их там будут бесплатно», – сказала Деменко.
Читайте также: «Школьная сеть сокращается» – ХГС заявляет о сложной демографической ситуации
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Лето будет необычным: что организовали для харьковских учеников в июне», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 16:50;