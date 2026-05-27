Лето будет необычным: что организовали для харьковских учеников в июне

В течение всего июня в Харькове будет работать летняя школа, сообщила во время брифинга директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Лето пройдет не как обычно, потому что посещение безопасных локаций не завершится в мае. С 1 июня в течение всего месяца будут работать все безопасные локации, на которых будет проходить познавательная практика, родители ее называют летняя школа. То есть с 09:00 до 14:00 там будут находиться дети, мы уже для них организовали отдельное расписание», – рассказала Деменко.

Она продолжила: для детей будут проводить уроки по английскому, украинскому языкам, спортивные и творческие занятия.

«И мы пригласили гостей: и первую медицинскую помощь, и минную безопасность, и психологическую поддержку. Поэтому детям будет интересно, и самое главное, дети будут находиться в безопасной среде почти половину дня. И родители будут спокойны. Хочу подчеркнуть, что питать их там будут бесплатно», – сказала Деменко.