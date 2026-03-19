Летним каникулам быть. Уроки в Харькове продлятся до 1 июня – официально
В Харькове не будут продлевать учебный год, сообщила на брифинге директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
«В июне мы предложим детям восполнить пробелы в образовании, чтобы они посещали школы и общались, привлечём внешкольные учебные заведения. Но лишать их летних каникул — это неправильно. Дети же не виноваты в том, что идет война и что в обучении есть пробелы. Вместо того, чтобы поддержать их, мы их накажем и заставим еще месяц учиться? Я считаю, что это неправильно. Поэтому обучение, то есть уроки, будут до 1 июня, а потом мы организуем в безопасных местах что-то вроде пришкольных локаций, где дети не будут сидеть за партами, а будут более свободно общаться», — отметила Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».
Она также уточнила, что все подземные локации будут работать и в июне, и в июле, но это будет «неурочная система».
«Это на усмотрение родителей. Мы проведем опрос, не будем предлагать занятия по всем предметам, а только то, что интересно детям. Например, им интересен английский, или им интересна логика, или, может быть, какие-то интересные психологические тренинги для детей. Поэтому мы сейчас изучаем пожелания родителей, чем бы мы могли с детьми заняться в июне», — сказала Деменко.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Деменко, каникулы, міськрада, навчання, новости Харькова, обучение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Летним каникулам быть. Уроки в Харькове продлятся до 1 июня – официально», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 15:40;