Летним каникулам быть. Уроки в Харькове продлятся до 1 июня – официально

В Харькове не будут продлевать учебный год, сообщила на брифинге директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«В июне мы предложим детям восполнить пробелы в образовании, чтобы они посещали школы и общались, привлечём внешкольные учебные заведения. Но лишать их летних каникул — это неправильно. Дети же не виноваты в том, что идет война и что в обучении есть пробелы. Вместо того, чтобы поддержать их, мы их накажем и заставим еще месяц учиться? Я считаю, что это неправильно. Поэтому обучение, то есть уроки, будут до 1 июня, а потом мы организуем в безопасных местах что-то вроде пришкольных локаций, где дети не будут сидеть за партами, а будут более свободно общаться», — отметила Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».

Она также уточнила, что все подземные локации будут работать и в июне, и в июле, но это будет «неурочная система».

«Это на усмотрение родителей. Мы проведем опрос, не будем предлагать занятия по всем предметам, а только то, что интересно детям. Например, им интересен английский, или им интересна логика, или, может быть, какие-то интересные психологические тренинги для детей. Поэтому мы сейчас изучаем пожелания родителей, чем бы мы могли с детьми заняться в июне», — сказала Деменко.