Есть еще немного свободных мест: в метро Харькова – новые классы для обучения

В Харькове сегодня, 26 января, открыли 21-ю безопасную локацию для обучения детей на станции метро «23 Августа».

«Здесь всего четыре кабинета, но уже сейчас в этих кабинетах учатся 350 детей. И есть еще немного свободных мест, и я думаю, что буквально через неделю количество детей увеличится», — рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».

Она уточнила, что на этой локации учатся начальная и средняя школа. 10-11 классов здесь не будет.

«Уже идут уроки, уже работают преподаватели. И я очень благодарен нашим партнерам, очень благодарен нашим рабочим, работникам метрополитена, которые работали для того, чтобы создать это пространство, чтобы наши дети имели возможность учиться и не думать о воздушной тревоге», — отметил мэр Игорь Терехов.

Кроме того, Деменко объяснила, что найти локацию для обучения было сложно.

«Здесь был очень широкий переход, поэтому мы его отделили. И, как видите, ни прохожие не страдают, потому что переход отремонтирован, и локация получилась такая, что дети на перерыв могут выходить. Они могут общаться не только в классе. Например, на «Университете» они на перерыв почти не выходят, потому что там коридоры узкие. Это, во-первых. Во-вторых, это район, где находятся школы, еще не охваченные смешанным обучением. 45-й академический лицей, входящий в десятку лучших лицеев Украины, тоже присоединился к офлайн-обучению», — отметила Деменко.

Также она сообщила, что это пространство было создано исключительно за средства ЮНИСЕФ при финансовой поддержке Европейского Союза.

«Будем еще искать. Только, что когда мы прощались с нашими друзьями из ЮНИСЕФ, они еще раз подтвердили, что будут готовы откликнуться на наши предложения по дальнейшему созданию безопасных локаций в метрополитене. Хочу отметить, что это вторая уже безопасная локация – на станции метро «им. Масельского» — это тоже профинансировано ЮНИСЕФ. Поэтому будем искать еще какую-нибудь локацию, чтобы можно было детей там учить», — сказала Деменко.