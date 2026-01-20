Live

Новую подземную школу открыли в Харькове: сколько детей там будут учиться 📷

Общество 15:26   20.01.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковский горсовет

Новая подземная школа начала работать сегодня, 20 января, в Холодногорском районе, информируют в пресс-службе Харьковского горсовета.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что открыли только первую очередь школы. Так, в девяти кабинетах теперь смогут учиться около тысячи детей в две смены.

В общем в заведении будет 17 учебных кабинетов и ресурсная комната для детей с особыми образовательными потребностями. Это, добавили в мэрии, позволит охватить смешанным форматом обучения двух тысяч школьников. Строительство второй очереди школы продолжается.

новая подземная школа в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
новая подземная школа в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Я видел яркие глаза детей. Кто-то из них впервые пришел в настоящую школу. И ради этого мы будем продолжать строить образовательные пространства под землей во всех районах Харькова, чтобы у наших детей была возможность учиться. Также в этом году мы планируем начать реализацию проекта подземного детского сада. Это будет первый опыт в Украине», – подчеркнул мэр.

В мэрии отметили, что оборудование новая школа получила от Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Кроме того, помощь оказали в рамках проекта «Сильная громада», реализуемого при поддержке Швейцарии.

новая подземная школа в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
новая подземная школа в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
новая подземная школа в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Материально-техническое оборудование также привлекли от чешской гуманитарной организации «Человек в беде» благодаря финансовой поддержке через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству», — рассказали в горсовете.

новая подземная школа в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
новая подземная школа в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Автор: Виктория Яковенко
