Новую подземную школу открыли в Харькове: сколько детей там будут учиться 📷
Новая подземная школа начала работать сегодня, 20 января, в Холодногорском районе, информируют в пресс-службе Харьковского горсовета.
Мэр Игорь Терехов уточнил, что открыли только первую очередь школы. Так, в девяти кабинетах теперь смогут учиться около тысячи детей в две смены.
В общем в заведении будет 17 учебных кабинетов и ресурсная комната для детей с особыми образовательными потребностями. Это, добавили в мэрии, позволит охватить смешанным форматом обучения двух тысяч школьников. Строительство второй очереди школы продолжается.
«Я видел яркие глаза детей. Кто-то из них впервые пришел в настоящую школу. И ради этого мы будем продолжать строить образовательные пространства под землей во всех районах Харькова, чтобы у наших детей была возможность учиться. Также в этом году мы планируем начать реализацию проекта подземного детского сада. Это будет первый опыт в Украине», – подчеркнул мэр.
В мэрии отметили, что оборудование новая школа получила от Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Кроме того, помощь оказали в рамках проекта «Сильная громада», реализуемого при поддержке Швейцарии.
«Материально-техническое оборудование также привлекли от чешской гуманитарной организации «Человек в беде» благодаря финансовой поддержке через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству», — рассказали в горсовете.
Дата публикации материала: 20 января 2026 в 15:26