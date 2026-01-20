Live

Нову підземну школу відкрили в Харкові: скільки дітей там навчатимуться 📷

Суспільство 15:26   20.01.2026
Вікторія Яковенко
Нову підземну школу відкрили в Харкові: скільки дітей там навчатимуться 📷

Нова підземна школа запрацювала сьогодні, 20 січня, в Холодногірському районі, інформують у пресслужбі Харківської міськради.

Мер Ігор Терехов уточнив, що наразі відкрили тільки першу чергу школи. Так, у дев’яти кабінетах тепер зможуть навчатися близько тисячі дітей у дві зміни.

А загалом в закладі буде 17 навчальних кабінетів і ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами. Це, додали у мерії, дозволить охопити змішаним форматом навчання двох тисяч школярів. Будівництво другої черги школи триває.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

«Я бачив яскраві очі дітей. Хтось із них вперше прийшов до справжньої школи. І заради цього ми будемо продовжувати будувати освітні простори під землею в усіх районах Харкова, щоб наші діти мали можливість навчатися. Також цього року ми плануємо почати реалізацію проєкту підземного дитсадка. Це буде перший досвід в Україні», – підкреслив мер.

У мерії зазначили, що обладнання нова школа отримала від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Крім того, допомогу надали в межах проєкту «Сильна громада», що реалізується за підтримки Швейцарії.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

«Матеріально-технічне обладнання також залучили від чеської гуманітарної організації «Людина в біді» завдяки фінансовій підтримці через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва», – розповіли у міськраді.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Автор: Вікторія Яковенко
