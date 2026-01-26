«Є ще трохи вільних місць»: у метро Харкова – нові класи для навчання (фото)

У Харкові сьогодні, 26 січня, відкрили 21-шу безпечну локацію для навчання дітей на станції метро «23 Серпня».

«Тут лише чотири кабінети, але вже зараз в цих кабінетах навчаються 350 дітей. І є ще трохи вільних місць, і я думаю, що буквально за тиждень кількість дітей збільшиться», – розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Вона уточнила, що на цій локації наразі навчаються початкова і середня школа. 10-11 класів тут не буде.

«Уже йдуть уроки, вже працюють викладачі. І я дуже вдячний нашим партнерам, дуже вдячний нашим робітникам, працівникам метрополітену, які працювали для того, щоб створити цей простір, щоб діти наші мали можливість вчитися і не думати про повітряну тривогу», – зазначив мер Ігор Терехов.

Крім цього, Деменко пояснила, що знайти локацію для навчання було складно.

«Тут був дуже широкий перехід, тому ми його частину відокремили. І, як бачите, ні перехожі не страждають, бо і перехід відремонтований, і локація вийшла така, що діти на перерву можуть виходити. Вони можуть спілкуватися не тільки в класі. Наприклад, на «Університеті» вони на перерву майже не виходять, бо там коридори вузенькі. Це по-перше. По-друге, це район, де знаходяться школи, які ще зовсім не були охоплені змішаним навчанням. 45-й академічний ліцей, який входить в десятку кращих ліцеїв України, теж долучився до офлайн-навчання», – зазначила Деменко.

Також вона повідомила, що цей простір створили виключно за кошти ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Європейського Союзу.

«Будемо ще шукати. Тільки що коли ми прощалися з нашими друзями з ЮНІСЕФ, вони ще раз підтвердили, що будуть готові відгукнутися на наші пропозиції щодо подальшого створення безпечних локацій в метрополітені. Хочу зазначити, що це друга вже безпечна локація – на станції метро «ім. Масельського» – це теж профінансовано ЮНІСЕФ. Тому будемо шукати ще якийсь такий осередок, щоб можна було дітей там навчати», – сказала Деменко.